عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه تاکنون بارها از سوی مدیران استان و حتی برخی مدیران ملی این موضوع مطرح شده که فاضلابی به کارون نمی ریزد یا اینکه کمتر شده ولی این روزها رودخانه کارون به عنوان بزرگترین رودخانه کشور به لطف همین فاضلاب به حیات خود ادامه می دهد.

وی درباره میزان ورود فاضلاب استان خوزستان به رودخانه کارون، افزود: حدود ۲۰۰ میلیون مترمربع فاضلاب اعم از شهری، صنعتی و کشاورزی استان به کارون سرازیر می‌شود که این امر باعث شده رودخانه کارون به بزرگترین استخر فاضلاب تبدیل شود.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان عوامل آلودگی رودخانه کارون، تصریح کرد: یکی از بزرگترین عوامل آلودگی رودخانه کارون ساخت چندین سد بر روی این رودخانه است به‌اینگونه که وقتی آب این رودخانه به شهر‌های پرجمعیت می رسد به یک کانال تبدیل می شود.



وی درباره پالایش طبیعی رودخانه کارون توضیح داد: رودخانه کارون در صورتی می‌تواند آلودگی های خود را پالایش کند که میزان آب ورودی ‌اش حدود ۳۰۰ مترمکعب در ثانیه باشد اما هم اکنون میزان آب ورودی این رودخانه حدود 100 مترمکعب در ثانیه است.



نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه فاضلاب تمام شهر‌های جنوب کشور به درون رودخانه کارون می ریزد، یادآور شد: متاسفانه این رودخانه در حال نابودی است، اما مسئولان استانی و کشوری هیچ کاری برای نجات این اثر طبیعی نمی‌کنند.



نماینده آبادان تاکید کرد: انتقال آب از سرشاخه های کارون که تمام کارشناسان آب کشور متفق القول اعلام کرده اند نه تنها توجیه اقتصادی ندارد که از نظر زیست محیطی هم با مشکلات فراوانی مواجه است نیز با شدت هر چه تمام تر در حال پیگیری است و این موضوع نیز به شدت ادامه حیات این رودخانه را تهدید می کند.

رودخانه کارون در اهواز



وی عنوان کرد: پیگیری فراوانی از سوی نمایندگان استان خوزستان برای جلوگیری از انتقال آب از رودخانه یا سرشاخه های کارون صورت گرفته که نه تنها نتیجه ای نداشته که تاکنون متوجه نشدیم علت این کار و اراده ای که پشت این انتقال وجود دارد چیست.



کعبی تصریح کرد: سئوال نمایندگان خوزستان این است که اگر آب کارون آنقدر آب مازاد دارد که قرار است باغ های پسته برخی استانها را آباد کند و آنها را گسترش دهد چرا طرح 800 هزار هکتاری که قرار بود آب برای رونق بخشیدن به 800 هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشیده شود به علت نبود آب اجرا نمی شود.



نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این دوگانگی برای مردم خوزستان ابهامات فراوانی دارد که انتظار داریم مسئولان متولی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های خوزستان جوابی منطقی برای آن داشته باشند.