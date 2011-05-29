جلالی خواستار تذکر رئیس مجلس درباره سفرهای وزیر خارجه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 152 و 154 مبنی بر نفی هر گونه سلطه جویی و همچنین حمایت از دفاع حق طلبانه ملل مسلمان، مردم منطقه و جهان اظهار داشت: اخیرا گزارشاتی از برخی سفرها به منطقه داریم که سئوال برانگیز است.

وی به سفر احتمالی وزیر خارجه به عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: این سفر قرار است در حالی انجام شود که عربستان جنایات زیادی در بحرین مرتکب شده است.

وی گفت: ملک عبدالله اگر هنر داشت با رژیم صهیونیستی می جنگید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خراجی مجلس با بیان اینکه انجام این سفرها قابل ارزیابی نیست، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: ما در اینجا از شما به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی تقاضا می کنیم نسبت به این قضیه تذکر دهید در چنین شرایطی این سفر به هیچ عنوان به صلاح نیست.

جلالی گفت: با سعودی ها باید برخورد شود نه اینکه برویم و دست مریزاد بگوییم.