  1. سیاست
  2. سایر
۸ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

درپی احتمال سفر صالحی به‌ریاض؛

جلالی خواستار تذکر رئیس مجلس درباره سفرهای وزیر خارجه شد

جلالی خواستار تذکر رئیس مجلس درباره سفرهای وزیر خارجه شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به احتمال سفر وزیر امور خارجه به عربستان، از رئیس مجلس به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد تا نسبت به انجام چنین سفری تذکر دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 152 و 154 مبنی بر نفی هر گونه سلطه جویی و همچنین حمایت از دفاع حق طلبانه ملل مسلمان، مردم منطقه و جهان اظهار داشت: اخیرا گزارشاتی از برخی سفرها به منطقه داریم که سئوال برانگیز است.

وی به سفر احتمالی وزیر خارجه به عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: این سفر قرار است در حالی انجام شود که عربستان جنایات زیادی در بحرین مرتکب شده است.

وی گفت: ملک عبدالله اگر هنر داشت با رژیم صهیونیستی می جنگید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خراجی مجلس با بیان اینکه انجام این سفرها قابل ارزیابی نیست، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: ما در اینجا از شما به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی تقاضا می کنیم نسبت به این قضیه تذکر دهید در چنین شرایطی این سفر به هیچ عنوان به صلاح نیست.

جلالی گفت: با سعودی ها باید برخورد شود نه اینکه برویم و دست مریزاد بگوییم.

کد مطلب 1323135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها