دخانیات می تواند به مرگ 1 میلیارد انسان در قرن حاضر منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 31 می 2011 برابر با 10 خرداد، ضمن اعلام این حقیقت تلخ که در قرن بیستم دخانیات عامل مرگ 100 میلیون انسان شد، گفت : اگر علیه مصرف دخالت اقدامی نکنید، این مسئله می تواند در قرن حاضر تا 1 میلیارد انسان را به کام مرگ بفرستد.



در پیام بان کی مون آمده است : مهمترین سلاح زرادخانه ما علیه دخانیات "کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت" است که از زمان آماده شدن برای امضا در سال 2003، بیش از 170 کشور به آن ملحق شده اند که این معاهده را تبدیل به یکی از معاهده هایی کرده که کشورها سریعا به آن پیوسته اند.



وی افزود : پاره ای از مفاد کنوانسیون مذکور در راستای حمایت از شهروندان عبارتند از: کاهش تقاضا برای سیگار از راه افزایش قیمت و مالیات، محدودیت برای تبلیغات و حمایت مالی(اسپانسر) از دخانیات، درج پیامهای هشدار بهداشتی روی بسته های سیگار و ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال.



دبیرکل سازمان ملل گفت : پیام اصلی این کنوانسیون این است که دخانیات ما را هم از نظر سلامتی و هم اقتصادی فقیرترمی کند.



بان کی مون افزود : دفاع جامع این معاهده علیه تاکتیک صنایع دخانیات شامل اقدامات برای کاهش قاچاق محصولات دخانیات، حل مسئله بدهی( به کارخانه های تولید کننده سیگار)، حمایت اقتصادی از کشت جایگزین تنباکو و حمایت از سیاستهای سلامت عمومی در برابر فشارها می شود.