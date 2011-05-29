سفر خانواده میرقلی خان به آمریکا جهت ملاقات/ پرونده سیاسی است

حمیدرضا شاکری نیاسر مدیر کل ایرانیان وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شهرزاد میرقلی خان تبعه ایرانی زندانی در آمریکا، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته در وزارت امور خارجه درخواست مساعدت برای تغییر وضعیت زندان خانم میرقلی خانی صورت گرفته که اخیرا این اقدام انجام شده است.

وی همچنین تاکید کرد که وزارت خارجه طی یادداشتی به مقامات آمریکایی ضمن تاکید بر بی گناه بودن خانم میرقلی خان خواستار آزادی فوری وی شده است.

شاکری افزود: ما همچنین از دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران نیز خواسته ایم که به وضعیت خانم میر قلی خان رسیدگی کند و ما تاکید کرده ایم که ایشان بیگناه است و باید آزاد شود.

به گفته مدیر کل ایرانیان وزارت امور خارجه درخواست مادر خانم میر قلی خان برای ملاقات با وی و مساعدت در خصوص ایشان به مقامات آمریکایی ارائه شده که مادر خانم میرقلی خان در این درخواست خواستار تغییر زندان فرزند خود شده است.

وی افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار است خانواده خانم میرقلی خان به زودی عازم آمریکا شوند تا ملاقاتی با وی داشته باشند که هم اکنون این موضوع در مرحله اخذ ویزا قرار دارد.

شاکری ادامه داد: مقامات آمریکا با سفر خانواده خانم میرقلی خان به این کشور و دیدار با وی موافقت کرده اند.

وی افزود: اخباری به ما منتقل شده که وضعیت خانم میرقلی خان در زندان مساعد نیست و ایشان به بیماری مبتلا هستند بر همین اساس وزارت امور خارجه طی نامه ای به دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران خواستار تعیین وقت فوری برای ویزیت ایشان توسط پزشک شده است.

به گفته مدیر کل ایرانیان وزارت امور خارجه تا کنون چندین نوبت سفیر سوئیس، کاردار و کنسول این کشور به عنوان دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران برای پیگیری وضعیت خانم میر قلی خان به وزارت خارجه دعوت و احضار شده اند.

شاکری در رابطه با زمان سفر خانواده میرقلی خان به آمریکا و ملاقات آنان با وی گفت: اخذ ویزای آنان در مرحله نهایی قرار دارد.

وی تاکید کرد: ما در تمام مکاتباتی که در خصوص وضعیت خانم میرقلی خان داشته ایم تاکید کرده ایم که ایشان بیگناه است و درخواست آزادی سریع او را داشته ایم.

مدیر کل ایرانیان وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون مسئولان کنسولی ایران با خانم میرقلی خان ملاقاتی داشته اند گفت: هنوز ملاقات کنسولی صورت نگرفته و ما درخواست آن را داده ایم که به گفته مقامات آمریکا این درخواست در حال بررسی است.

وی افزود: مسائل مربوط به خانم میرقلی خان هم اکنون از طریق وکیل وی در آمریکا در حال پیگیری است.

شاکری گفت: ما هم اکنون منتظریم تا مسئولان کنسولی ایران با خانم میرقلی خان ملاقات داشته باشند.

وی در رابطه با علت زندانی بودن شهرزاد میرقلی خان در آمریکا گفت: خانم شهرزاد میرقلی خانم فرزند قاسم متولد 1357 به همراه همسرش محمد سیف در سال 83 به اتهام خرید تجهیزات دوگانه (دوربین نسل سوم) در اتریش دستگیر شد که البته در محاکم قضایی اتریش ایشان تبرئه شده است.

وی افزود: خانم میرقلی خان بعد از تبرئه وثیقه خود را دریافت کرد و به ایران بازگشت. اما همسر ایشان در سال 83 در حالیکه از اتریش عازم دبی بود در دبی توسط ماموران امارتی دستگیر می شود که پس از اعتراض جمهوری اسلامی ایران اماراتی ها هم به بیگناه بودن او صحه گذاشتند و وی به ایران بازگشت.

شاکری اضافه کرد: البته خانم میرقلی خان در سفر بعدی به خارج از کشور به قبرس در سال 86 توسط ماموران این کشور دستگیر و به درخواست آمریکا به ایالات متحده منتقل می شوند.

این مقام وزارت امور خارجه اتهام میرقلی خان خرید تجهیزات دو منظوره عنوان و در عین حال خاطر نشان کرد: این اتهام زنی در شرایطی صورت گرفته که مقامات اتریشی که ادعای صورت گرفته در این کشور مطرح بوده ایشان را تبرئه کرده اند و نکته مهم این است که متولی اصلی یعنی اتریش موضوع را خاتمه یافته می داند اما آمریکا به عنوان کشور ثالث به بهانه های واهی به دنبال این موضوع است که نشانگر سیاسی بودن پرونده است.

لازم به یادآوری است بهمن ماه سال 89 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران اعتراض خود نسبت به رفتار غیر انسانی و نامناسب آمریکا با شهرزاد میرقلی خان را به وی ابلاغ کرد.

رئیس اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه در دیدار با کاردار سوئیس ضمن اعتراض به سوء رفتار با این تبعه کشورمان، خواستار توضیح دولت آمریکا پیرامون اخبار مربوط به عدم برخورداری وی از امکانات اولیه درمانی، بهداشتی و نیز تهدید جانی وی در زندان شد.

رئیس اداره امور اجتماعی با بیان این که خانواده خانم میرقلی خان شدیداً نگران سلامتی وی هستند، گفت: وی در زندان تهدید جانی شده و از نبود امکانات درمانی و بهداشتی مناسب رنج می برد، زندانبانان از دسترسی وی به تلفن و تماس با خانواده اش ممانعت کرده و به اعتراض او پاسخ نمی دهند.