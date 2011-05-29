نمایشگاه لوازم خانگی در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که در فضایی افزون بر هشت هزار مترمربع و در سه سالن ابن‌سینا، الوند و هگمتانه نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از 110 واحد تولیدی و واردکننده، محصولات خود را از قبیل یخچال، گاز، مایکروویو، بخاری، کولر، هود و انواع ال‌سی‌دی و ال‌ای‌دی به نمایش گذاشته اند.

واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه همدان از شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز در این مکان حاضر شده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.

بیش از 70 درصد واحدهای شرکت کننده در یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، سیستم‌های صوتی و تصویری و دومین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه همدان داخلی بوده و بقیه با واسطه یا بی‌واسطه خارجی هستند.

یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، سیستم‌های صوتی و تصویری و دومین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه تا 13 خردادماه پذیرایی بازدیدکنندگان است.