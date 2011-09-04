خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: منابع انسانی ارزنده‌ترین منبع استراتژیک سازمان‌هاست. طرح‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها اهمیت خاص خود را داراست. مدیریت منابع انسانی نه تنها مدیریت کارکنان برای سودآوری است، بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دوطرفه بودن ارتباط دارد.

مدیریت منابع انسانی بخشی از مدیریت است که با تأکید بر نگرش سیستمی اقتضایی با دیدی استراتژیک به امور جذب و تأمین منابع انسانی، پرورش و بهسازی آن، حفظ و نگهداری و در نهایت به کارگیری مؤثر منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و در تعامل با شرایط و ویژگیهای برون سازمانی و درون سازمانی می‌پردازد.

نویسندگان مباحث این کتاب را در طرح ریزی استراتژیک منابع انسانی که با دریافت و تجزیه و تحلیل اهداف استراتژیک سازمان و بررسی دقیق محیط بیرونی و درون سازمانی آغاز می‎شود با توجه به محدودیت‌ها و امکانات در راستای مأموریت سازمان، اهداف استراتژیک منابع انسانی و استراتژهای نیل به اهداف مورد نظر تبیین و ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، اگر مدیریت منابع انسانی را «افزایش مشارکت بهره افزای انسان‌ها در سازمان» بدانیم، آنگاه این مدیریت به تمام جنبه‌های مدیریتی سازمان (بازاریابی، تحقیق و توسعه، تولید و خدمات،مالی،حسابداری و غیره) تسری می‎یابد. با این دیدگاه، مدیریت منابع انسانی، موضوعی فارغ ار امور اصلی و در جنب سازمان نیست، بلکه با عملکرد کل سازمان پیوند می‌خورد.

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز، تحقیقی از غلامرضا معمارزاده و مهرزاد سرفرازی و محمد حسین بهبودی، بررسی تطبیقی کنترل در اسلام با مکاتب غربی نوشته حسین شریعت، جهانی شدن و نقش آن در گسترش منابع انسانی به قلم مراد کردی و جهانی سازی مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی شدن نوشته مهرزاد سرفرازی و غلامرضا معمارزاده از مجموعه مقالات این کتاب به شمار می‎روند.

ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی، نوشته هادی رزقی شیرسوار، بررسی شیوه مدیریت موجود(عاملیت / خادمیت) با میزان رضایت مشتریان و کارکنان مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان لرستان / تحقیقی از مهدی دی پیر و حسین مهرداد و جهانی شدن و توسعه منابع انسانی: راهبرد نظری/ برگردان فاطمه توحیدی اردهائی و نسرین اصغرزاده دیگر مجموعه مقالات کتاب حاضر را تشکیل می‎دهند.