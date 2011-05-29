به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از انتشار بخش اول دانشنامه قرآن کریم در سال 91 خبر داد و گفت: این دانشنامه با 850 مدخل در حال تدوین است.



حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور افزود: این دانشنامه دارای سه بخش شامل حول القرآن، حکمت عملی و حکمت نظری است و 12 گروه فعال چون کلام، ادیان، اندیشه‌های اجتماعی، قرآن و نجوم، اقتصاد اسلامی، حقوق جزآء، خصوصی و عمومی، بین‌الملل، تاریخ اسلام، قرآن و شیعه و قرآن و اهل بیت(ع) در تدوین این دانشنامه همکاری دارند.



وی افزود: امسال کار تدوین علمی "حول القرآن" به پایان می‌رسد و در سال 91 چاپ و روانه بازار خواهد شد. این دانشنامه در شش جلد به فارسی چاپ خواهد شد و بعد از اتمام کار فارسی، به زبان‌های عربی و انگلیسی نیز چاپ می‌شود.



رقابت 150 نفر برای شرکت در دوره تربیت معلم قرآن کریم



کارشناس دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: آزمون تربیت معلم تخصصی روخوانی قرآن کریم با همکاری موسسه قرآنی نورالیقین در قم برگزار شد و 150 نفر از علاقه‌مندان در این آزمون شرکت کردند.



آیت‌الله لقایی اظهار داشت: از بین افراد شرکت کننده در این آزمون 50 نفر برای گذراندن این دوره پذیرفته شدند.



این کارشناس قرآنی افزود: تمامی شرکت کنندگان در این دوره آموزشی را بانوان تشکیل می‌دهند.



لقایی تصریح کرد: مدرک پذیرفته شدگان این دوره برای اخذ مجوز به سازمان دارالقرآن الکریم ارسال خواهد شد.



توزیع اقلام فرهنگی عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مدارس



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از توزیع اقلام فرهنگی عفاف و حجاب در دانشگاهها و مدارس دخترانه خبر داد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی در بین دختران نوجوان و جوان، تعدادی اقلام فرهنگی در بین آنها توزیع شده است.



وی اضافه کرد: دانشگاه مفید قم، دانشگاه بافت و دبیرستان‌های دخترانه شاهد قم از مراکزی هستند که این اقلام در بین دانشجویان و دانش آموزان توزیع شده است.



یوسفی همچنین از برگزاری جلسه کارگروه شناسایی و ساماندهی مبلغات سنی خبر داد و گفت: در این جلسه که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اعضای کارگروه پیرامون اجرایی شدن طرح‌های مربوط به شناسایی و ساماندهی مبلغات سنتی به تبادل نظر پرداختند.



سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی با سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی



به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی 18 خردادماه با سخنرانی آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در قم برگزار می‌شود.



در سومین دوره از این گردهمایی، اساتید علوم عقلی و اعضای پیوسته مجمع عالی حکمت اسلامی حضور دارند که به هم‌اندیشی درباره مسائل مرتبط با علوم عقلی می‌پردازند.



در برگزاری این گردهمایی علاوه بر این هم‌اندیشی از یکی از اساتید پیش‌کسوت علوم عقلی (فلسفه، کلام و عرفان) هم تجلیل خواهد شد که هنوز به طور قطعی شخص مورد نظر مشخص نیست و به‌زودی اعلام خواهد شد.



در دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی که سال گذشته با حضور 100 نفر از اساتید برجسته علوم عقلی حوزه با سخنرانی غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کنگره جهانی روز فلسفه برگزار شد، از آیت‌الله انصاری‌ شیرازی به عنوان استاد برجسته علوم عقلی در حوزه علمیه تجلیل شد.