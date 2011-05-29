سطح آبهای زیر زمینی کرمان در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی عصر شنبه در نشستی که بعد از بازدید از چترود برگزار شد اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر شاهد کاهش آب سفره های زیر زمینی هستیم که این مسئله باعث کم شدن آب آشامیدنی در این بخش شده است.

سعیدی با اشاره به اینکه اصلاح شبکه آبرسانی به چترود رو به اتمام است گفت: با اصلاح شبکه آبرسانی مشکل آب آشامیدنی این شهر رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه 400 متر از شبکه آبرسانی اصلاح نشده است گفت: بخشی از این شبکه از عرض جاده عبور می کند که با همکاری اداره راه و ترابری شهرستان امر اصلاح آن صورت خواهد گرفت.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که 400 متر باقیمانده به زودی اصلاح می شود و مردم این بخش از مشکل کم آبی رها خواهند شد.

وی با اشاره به لزوم حفظ آرامش و ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان گفت: برای این منظور کیوسک نیروی انتظامی روستای بی بی حیات تا هفته آینده فعالیت خود را با تامین نیروی انسانی شروع می کند.

سعیدی ابراز داشت: برای برطرف کردن مشکل شبکه برق رسانی روستای مکاب 300 میلیون ریال اعتبار نیاز است که در تلاشیم این مشکل نیز برطرف شود.