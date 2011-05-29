به گزارش خبرنگار مهر، امیر خسرو خودکار شامگاه شنبه در نهمین مجمع عمومی سالیانه کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان قم که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگیان برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه کاردان‌ها نقش مهمی را در امر ساخت و ساز ایفا می‌کنند افزود: کاردان‌ها باید جایگاه واقعی خود را بشناسند و در راستای تقویت آن تلاش کنند.



وی گفت: امروز به همت دولت محترم و تلاش جامعه مهندسی و کاردانی در آینده‌ای نزدیک دغدغه مسکن در جامعه مرتفع خواهد شد اما آنچه مورد توجه قرار خواهد گرفت کیفیت در زمینه‌های مختلف زندگی است.



خودکار با بیان اینکه در شهرسازی امروز نیازمند توجه به کیفیت هستیم اظهار داشت: در کانون کاردان‌ها مجموعه‌ای پیشکسوتان و نیروهای جوان و مستعد وجود دارند که این نیروهای جوان باید از تجربه و اندوخته پیشکسوتان در اجرای پروژه‌ها استفاده کنند.



عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود در کانون کاردان‌ها شرکتی متشکل از نیروهای جوان و پیشکسوت تاسیس شود تاکید کرد: این امر هم باعث ایجاد اشتغال زایی و هم اینکه می‌توان از تجربه پیشکسوتان این عرصه به خوبی استفاده کرد.



وی عنوان داشت: امروز با توجه به دانشگاههای متعدد در کشور خروجی مهندسان رو به فزونی است اما آنچه که در آینده حرف اول را خواهد زد کیفیت در انجام پروژه‌ها است که در این راستا کاردان‌ها با توجه به اینکه بیشتر در محیط اجرا قرار دارند می‌توانند موفق‌تر باشند.