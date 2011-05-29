اجرای طرح های عشایری خراسان جنوبی نیازمند 15 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور عشایر درمیان اظهارداشت: سال گذشته 785 میلیون تومان اعتبار برای برنامه های فرهنگی و عمرانی عشایر استان هزینه شد.

وی اعتبار اختصاص یافته به امور عمرانی عشایر را ناکافی دانست و گفت: توجه به مشکلات عشایر و رفع آن علاوه بر افزایش تولید محصولات لبنی زمینه ساز امنیت پایدار می شود که این خود از مصادیق بارز جهاد اقتصادی است.

ابراهیمی حداقل مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی عشایر در سال جاری را 15میلیارد ریال عنوان نمود و افزود: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح هایی همچون تشکل های عشایری در راستای درآمد زایی، آموزش و ترویج عشایر در زمینه بیمه دام و عشایر، توسعه صنایع تولیدی و گسترش استفاده از تکنولوژی های نوین اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه عشایر بیشترین آسیب های ناشی از خشکسالی های اخیر را متحمل شده اند، خواستار توجه بیشتر و مشارکت جدی تر دستگاه های اجرایی در رسیدگی به امور عشایر شد.

مدیرکل امورعشایر خراسان جنوبی،مرمت و بهسازی چهار هزار کیلومتر ایل راه های استان، سوخت رسانی و گازرسانی به عشایر، تامین آب آشامیدنی با تانکرهای آبرسانی سیار و تامین علوفه دام عشایر را از مهمترین برنامه های امور عشایر استان در سال جاری برشمرد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی جمعیت عشایری استان را حدود 80 هزار نفر اعلام کرد و گفت: بیش از 13 درصد جمعیت استان را قشر عشایر تشکیل می دهند.

به گفته وی استان خراسان جنوبی چهارمین استان عشایری کشور است.

ابراهیمی با اشاره به نرخ پایین بیکاری در بین جمعیت عشایری استان ادامه داد: در جوامع عشایری شاهد نرخ بیکاری پایینی هستیم که برای رفع مشکل اندک بیکاری نیز باید مشاغلی سازگار با فرهنگ عشایر گسترش یابد.

وی گفت: برای رفع مشکل بیکاری باید عشایر از حالت تک محصولی خارج و مشاغلی سازگار با فرهنگ آنان ترویج شود.