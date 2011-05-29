سیده‌شهلا اعتمادسجادی مدیر کتابخانه علامه امینی شهر تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر از میزان مراجعه و امانت گرفتن کتاب در فصل تابستان اینگونه گفت: آمار مراجعه و امانت کتاب در فصل تابستان سیری صعودی دارد و تنها از اواسط شهریور ماه این رقم میزان کمتری می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل بیشتر شدن سفر در شهریورماه، مراجعه برای مطالعه در محل کتابخانه کمتر می‌شود، ولی افراد برای امانت گرفتن کتاب رغبت بیشتری دارند تا در فرصت سفر مطالعه کنند. به همین دلیل ما فرصت امانت بردن کتاب‌ها را افزایش می‌دهیم.

سرپرست کتابخانه فرهنگسرای ارسباران با اشاره به اینکه کارمندان هم در فصل تابستان وقت بیشتری در کتابخانه می‌گذرانند، توضیح داد: در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان که به دلیل تعطیل شدن مراکز آموزشی وقت آزاد بیشتری دارند، افراد شاغل هم بیشتر مرخصی‌هایشان را در تابستان می‌گیرند تا بتوانند سفر بروند که این مساله باعث می‌شود در میان این قشرهم مراجعه حضوری و امانت گرفتن کتاب را شاهد باشیم.

به گفته وی در تابستان رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها که جنبه سرگرمی دارد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

سجادی افزود: تعداد قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌ها افرادی هستند که برای مطالعه درسی می‌آیند که تعداد آنها در اواخر تابستان بالا می‌رود.

مدیر کتابخانه علامه امینی در پایان اشاره کرد: برای اینکه بتوانیم توجه مردم را به کتاب و کتابخوانی جلب کنیم برخی برنامه‌های جانبی تدارک دیده می‌شود که مسابقات هنری و ادبی از جمله آنهاست و رونق آنها در فصل تابستان باعث می‌شود افراد بیشتری به فضای کتابخانه بیایند و در کنار شرکت در مسابقات به مطالعه و امانت بردن کتاب هم بپردازند.