مسابقات جهاني روسيه لغو شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" يكي ازمسئولان بلند پايه فدراسيون جهاني با اعلام اين خبر تصريح كرد : در حال حاضر دو كشور ويتنام و فرانسه پيشنهادات خود را مبني بر ميزباني اين مسابقات مطرح كردند. اين موضوع در نشست روز دوشنبه هييت رييسه فدراسيون جهاني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي همچنين در خصوص مسابقات جهاني 2007 گفت: چين و استراليا دو نامزد برگزاري مسابقات هستند و با توجه به اينكه پكن ميزبان مسابقات المپيك 2008 خواهد بود بنابراين مسابقات جهاني 2007 در پكن برگزارخواهد شد.



آب و هوايي مطلوب و آمادگي مناسب ملي پوشان ايران

يانگون پايتخت ميانماربزرگترين شهر اين كشورمحسوب مي شود كه ميزباني ششمين دوره مسابقات آسيايي ووشو را برعهده دارد. در حال حاضر به طور ميانگين دماي هوا حدودا 30 درجه سانتي گراد و رطوبت نيز حدود 60 درصد است. ملي پوشان كشورمان با در نظر گرفتن شرايط موجود روزي يك نوبت تمرينات خود را انجام مي دهند و مشكل خاصي از بابت آسيب ديدگي و مصدوميت وجود ندارد .

تيم ملي تالو مطابق با نظر مربيان دردو نوبت صبح و عصر تمرينات خود را دنبال مي كنند كه تمرينات امروز اين تيم در ورزشگاه اصلي برگزاري مسابقات انجام شد.