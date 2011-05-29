انجام آزمایشی استعلام الکترونیکی اسناد در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی علاف بهبهانی دربرنامه شهر من سلام رادیو البرز گفت: طرح بومی سازی ترسیم نقشه های تفکیکی در کرج اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد در کرج عمر کوتاه شش ماهه را سپری می کند، اعمال مالکیت دولت برای ثبت املاک و اراضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت شرکت ها و امور مربوط به دفاتر را جمله ای از خدمات و فعالیتهای این اداره بر شمرد.

بهبهانی ضمن تشکر ویژه از سردفترداران اسناد رسمی در کرج درباره ی صرفه جویی در زمان و هزینه با شبکه کردن فعالیتها بین اداره ثبت و سردفترداران توضیحاتی ارائه کرد.

این مسئول بیان کرد: با موافقت و دستوررئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورظرف یکماه آینده به صورت آزمایشی استعلام الکترونیکی در کرج به عنوان اولین استان در کشور بین اداره ثبت اسناد استان و دفترداران اجرا می شود.

بهبهانی درباره عدم دریافت پاداش باز نشستگی دفترداران البرز اظهار داشت: سیستم درآمدی دفتر داران به شکل خصوصی است و هر گونه تغییر یا اضافه کردن موارد پرداختی نیاز به مصوبه قانونی دارد که این موضوع را می توان در قالب پیشنهاد مطرح کرد تا ساز و کار قانونی خود را طی کند.

بهبهانی درباره سختگیریهایی که برای ایجاد و تاسیس دفتر ثبت اسناد و املاک وجود دارد، گفت: وجود این سختگیریها قانونی است و برای ایجاد امنیت خاطر و اطمینان بیشتر مردم ضروریست.

مدیر کل ثبت اسناد استان البرز درباره تعداد دفاتر در کرج گفت: تعداد دفاتر نباید آنقدر زیاد باشد که دفترداران مشکل دخل وخرج پیدا کنند و نه آنقدر محدودیت زیاد شود که رانت خواری ایجاد شود.

مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز در این برنامه درباره فعالیتها و خدماتی که این اداره ارائه می دهد و همچنین برنامه های شبکه گفتگوکرد.

برنامه شهر من سلام به صورت روتین و عموما با حضور مسئولان سازمان ها و ارگانها و با هدف بررسی، پیگیری و رفع مسائل و مشکلات استان البرز روی آنتن می رود.