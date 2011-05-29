به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد در حکمی غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان منصوب کرد.

در حکم معاون هنری برای غلامرضا منتظری آمده است: نظر به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمند شما و با عنایت به پیشنهاد مدیر کل هنرهای تجسمی که برای سومین سال پیاپی در گرگان برگزار می‌شود، منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و در راستای برپایی این رویداد فرخنده که به یقین نقشی برجسته در شکوفایی استعدادهای هنری جوانان برومند این مرز و بوم دارد، قرین توفیق و تایید باشید.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان شهریور ماه امسال برای سومین سال متوالی در گرگان برگزار می‌شود.