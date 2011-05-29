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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

دبیر جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان منصوب شد

غلامرضا منتظری به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد در حکمی غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان منصوب کرد.

در حکم معاون هنری برای غلامرضا منتظری آمده است: نظر به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمند شما و با عنایت به پیشنهاد مدیر کل هنرهای تجسمی که برای سومین سال پیاپی در گرگان برگزار می‌شود، منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و در راستای برپایی این رویداد فرخنده که به یقین نقشی برجسته در شکوفایی استعدادهای هنری جوانان برومند این مرز و بوم دارد، قرین توفیق و تایید باشید.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان شهریور ماه امسال برای سومین سال متوالی در گرگان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1323305

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