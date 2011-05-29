عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: باشگاه پاس به دنبال خرید امتیاز تیم‌های لیگ برتری نیست و فصل آینده با یک تیم خوب و قوی در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شرکت خواهیم کرد.

وی در خصوص آینده کاری علی اصغر مدیرروستا در تیم فوتبال پاس همدان گفت: صددرصد کادر فنی تیم فوتبال پاس تغییر خواهد کرد. به دنبال این هستیم که یک کادر فنی خوب برای هدایت تیم در فصل آینده انتخاب کنیم.

سرپرست باشگاه پاس همدان همچنین از تقویت تیم فوتبال باشگاه این باشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: قطعا کادر بازیکنان تیم پاس دچار ضعف و کاستی‌هایی بوده که تیم به لیگ دسته اول سقوط کرده است. با این شرایط نیاز داریم که ترکیب تیم را برای حضوری قدرتمند در لیگ دسته اول تقویت کنیم.

صوفی در خصوص زمان انتخاب کادر فنی تیم فوتبال پاس گفت: عجله نداریم. سعی می کنیم با بررسی جوانب امر یک مربی خوب را برای تیم پاس انتخاب کنیم.

وی در خصوص زمان انتخاب قطعی خود به عنوان مدیرعامل باشگاه پاس همدان خاطر نشان کرد: ما که عجله نداریم! اینکه شما عجله دارید را من نمی دانم! فعلا که دارم به کارم ادامه می دهم، فرقی نمی کند سرپرست باشم یا مدیرعامل باشگاه.

تیم فوتبال پاس همدان در پایان دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به عنوان شانزدهمین تیم جدول رده بندی به لیگ دسته اول سقوط کرد.