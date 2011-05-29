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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

10 خرداد برگزار می شود؛

نشست کمیته همکاری مشترک آسه آن و پاکستان در جاکارتا

نشست کمیته همکاری مشترک آسه آن و پاکستان در جاکارتا

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پنجمین نشست کمیته گفتگو و همکاری مشترک آسه آن و پاکستان با حضور هیئتی از نمایندگان پاکستان و نمایندگان 10 کشور عضو آسه آن در پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا ، "سید حسن جاود" دبیر وزارت خارجه پاکستان سرپرستی هیئت پاکستانی و "باگاس هپسور" معاون دبیرکل " آ سه آن" نیز سرپرستی نمایندگان این اتحادیه را طی این نشست بعهده خواهند داشت .

پاکستان در جولای 1993 به شریک گفتگوی رسمی اتحادیه آسه آن تبدیل شد و در سال های اخیر این دو شریک در زمینه های مختلف از جمله تجارت، صنعت، سرمایه گذاری، علم و تکنولوژی، جهانگردی، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با تروریسم و توسعه منابع انسانی همکاری های گسترده ای انجام داده اند.
 
بر اساس این گزارش حجم مبادلات تجاری آسه آن و پاکستان 5 میلیارد دلار بوده و طرح ایجاد منطقه تجارت آزاد بین آنها نیز در دست بررسی قرار دارد.
 
پنجمین نشست کمیته گفتگو و همکاری مشترک آسه آن و پاکستان روز سی و یکم ماه جاری میلادی مطابق با 10 خرداد در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1323317

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