«اطلس خط» پژوهشی عمیق و منبعی جامع برای تالیفات جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اطلس خط» با سخنرانی غلامحسین امیرخانی استاد خوشنویسی ایران، هوشآذر آذرنوش کارشناس حوزه نسخ خطی و مذّهب و احمد و مهدی فضائلی پسران استاد حبیبالله فضائلی عصر یکشنبه 8 خردادماه از ساعت 15:30 در محل انتشارات سروش برگزار شد.
در ابتدای این مراسم استاد امیرخانی با تاکید بر لزوم توجه سیاستگذاران فرهنگی به ریشههایی که در آن امثال حبیبالله فضائلی تربیت شده و رشد پیدا میکنند، گفت: به راستی چگونه میشود که یک نفر همچون استاد فضائلی عمرش را صرف کاری میکند که منفعت ظاهری ندارد و هیچ تشویق و مدالی هم برای او در نظر گرفته نشده است؟ پاسخ این پرسش لازم است دغدغه کسانی باشد که سرنوشت جامعه را رقم میزنند تا بتوانند با ریشهیابی این مساله زمینههای تربیت افرادی اینچنینی را بیش از پیش فراهم کنند.
وی ادامه داد: تا جایی که میدانم ایشان برای به دست آوردن اسناد و اطلاعات مربوط به این کتاب سفرهای مکرر و سختی را پشت سر گذاشت و گاه برای صحبت با یک استاد خوشنویسی چندین بار از اصفهان به شهرهای دیگر میرفت و همه این مجاهدت به زمانی برمیگردد که امکانات پژوهشی همچون امروز در دسترس نبود و آرشیو و کتابخانههای مفصلی هم وجود نداشت.
این استاد خوشنویسی با اشاره به اینکه هنر خوشنویسی هنر سکوت و مراقبه است، توضیح داد: استادان این رشته به دنبال معرفی خودشان نبودند بلکه بیشتر در پی تذهیب نفس رفتهاند و در پی معنا خودشان هم صاحب معنا شدهاند و همین مساله زمینهساز این بوده که فضائلی سالهای سال در سکوت و بدون هیاهو برای انجام این کار همت گماشته و بر خودش واجب دانسته که چنین پژوهشی را در زمینه تاریخ خوشنویسی رقم بزند.
امیرخانی اضافه کرد: اگر او به دنبال شهرت یا جلب توجه دیگران بود در طول مسیر خسته و ناامید میشد ولی اولویت او معنویت بود به همین دلیل در این مسیر مجاهدت کرد و برای رسیدن به قله و ماندگار شدن و تاثیرگذار بودن هم راهی جز مجاهدت وجود نداشت.
وی درباره جایگاه کتاب «اطلس خط» توضیح داد: این کتاب از مراجع دقیق و کاملی است که در زمان تالیف تاکنون مورد استفاده بوده و میتواند پایهای باشد برای پژوهش دیگران و از آنجا که پژوهشی عمیق است اثری ماندگار محسوب میشود.
رئیس انجمن خوشنویسان درباره مقام خطاطی حبیبالله فضائلی عنوان کرد: جامعه خوشنویسی وی را بیشتر با خط ثلث میشناسند در حالی که وی در نستعلیق نیز استاد است و کتیبههای به جا مانده از وی در شاهچراغ شیراز و خانقاهی در شاهرود گواه این ادعاست.
این استاد درجه اول خوشنویسی در پایان گفت: حبیبالله فضائلی انسانی باتقوا، اخلاق و فضیلت بود و همواره بر چهرهاش لبخندی زیبا داشت.
در ادامه مراسم هوشآذر آذرنوش تذهیبکار نیز در سخنانی عنوان کرد: من از روزهایی که سروش تنها یک مجله بود در این مجموعه بودم و اینکه امروز این ناشر میتواند جزو ناشران برتر با آثار شاخص باشد بدان افتخار میکنم.
وی ادامه داد: درباره شکلگیری ارتباط این انتشارات با خوشنویسان باید بگویم که اوایل دهه 60 به مدیریت وقت انتشارات گفتیم که هنوز هیچ قرآنی پس از پیروزی انقلاب کتابت و چاپ نشده و همان قرآنهای زمان پهلوی تجدیدچاپ میشوند و فرصت رسیده است که در این زمینه کاری انجام دهیم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه اجرایی شدن این پیشنهاد 5 سال به طول انجامید، توضیح داد: چاپ قرآن کار بسیار سختی است و به همین دلیل زمانی بالغ بر 5 سال طول کشید تا قرآنی به خط زندهیاد فضائلی چاپ شد که این قرآن نفیس جزو آثاری بود که همواره به میهمانان ویژه داخلی و خارجی اهدا میشد.
آذرنوش افزود: جریان کتابت آثار نفیس از همانجا ادامه یافت تا اینکه دیوان حافظی به خط استاد امیرخانی در سال 67 منتشر شد.
وی در پایان اشاره کرد: در کتاب «اطلس خط» که امروز پس از سالها تجدید چاپ شده است شما با اثری جامع روبه رو هستید که تاریخچه خط و خط تصویری را از گذشته تا زمان تالیف کتاب بررسی میکند.
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