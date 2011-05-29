مصر انقلابی مردم غزه را تنها نخواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای به بازگشایی گذرگاه رفح که روز گذشته با تصمیم دولت مصر انجام شد می پردازد.

دراین مقاله آمده است : مصر انقلابی روزگذشته گذرگاه رفح را برای همیشه بازگشایی کرد تا در حقیقت حلقه وصلی بین دولت ملت فلسطین و مصر که روابط برادرانه و اصل و نژاد آن را به هم پیوند می دهد، برقرار شود.

درادامه این مطلب همچنین اشاره شده است گذرگاه رفح به موضوعی اختلاف برانگیز تبدیل شده بود که ساخته و پرداخته رژیم فاسد گذشته بود رژیمی که به نفع همپیمانانش حتی از معیارها و اصول تاریخی مصر نیز چشم پوشیده بود.

رژیم حسنی مبارک نه تنها نقش محوری خود را در این دوران در خاورمیانه از دست داده بود بلکه جایگاه خود را در تاثیرگذاری بر مسائل مهم عربی از جمله موضوع مبارزه فلسطینی ها برای بازپس گیری حقوق مشروع و سرزمینی که صهیونیستها غصب کرده اند، نیز از دست داده بود.

الجمهوریه در پایان به نوعی اقدام غیر انسانی رژیم سابق مصر در بستن گذرگاه رفح به روی مردم غزه را تقبیح کرد و نوشت : مصر که پایبند به گزینه صلح عادلانه است هرگز از اصول خود در قبال فلسطینیان به ویژه مردم غزه دست برنخواهد داشت.

این روزنامه درادامه خاطرنشان می کند: مردم غزه سالها از محاصره ظالمانه که وجدان جهانیان را به درد آورد رنج کشیدند. وضعیت آنان به گونه ای بود که حامیان حقوق بشر کاروانهایی را برای ارسال کمک به مردم این منطقه با هدف شکست محاصره غزه اعزام کردند.