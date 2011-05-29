شعب حل اختلاف گلستان ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری صبح یکشنبه در دیدار با رئیس شوراهای حل ختلاف استان چهارمحال و بختیاری افزود: ساماندهی شعب، کیفیت رسیدگی به پرونده ها در شعب را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: با هماهنگی که با دادستان های حوزه های قضایی استان انجام شده است از ورود پرونده هایی که فاقد صلاحیت رسیدگی در شعب شورای حل اختلاف است جلوگیری شده است که این اقدام بستر برای تمرکز بیشتر اعضای شورا بر روی سوق دادن پرونده به سمت صلح و سازش را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: تشکیل شورای حل اختلاف، زمینه را برای شناسایی چهره های شاخص و تاثیرگذار در همه حوزه های قضایی استان فراهم کرده است که این امر پتانسیل خوبی برای سازش در پرونده های مهم در استان است.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش شورا برای ایجاد انگیزه در بین اعضا گفت: برگزاری اردوهای زیارتی- سیاحتی، متناسب کردن پرداخت پاداش، متناسب با عملکرد اعضا و پیگیری بیمه، از برنامه های این شورا در سال جاری است.

وی همچنین گفت: درصددیم در تعامل با شوراهای حل اختلاف سایر استان ها ، از تجربیات سازشی آنان در حل پرونده ها و مناقشات استفاده کنیم.