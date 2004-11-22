نيكولاس كيج با "گنج ملي" گيشه را خريد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه درزمره فيلمهاي خانوادگي جاي دارد با فروش 35 ميليون و300 هزاردلاردرمدت زمان سه روزحيرت كارشناسان را برانگيخت.

نمايش واپسين محصول شركت فيلمسازي ديسني باعث شد كه انيميشن " خانواده باورنكردني " پس ازدوهفته صدرنشيني جدول به مقام سوم دست يابد.فروش 26 ميليون و800 هزاردلاري اين اثردرسومين هفته اكران باعث شد كه مجموع فروش آن به 177 ميليون و800 هزاردلاربرسد .

دراين ميان فيلم " قطاراكسپرس قطب " محصول شركت فيلمسازي برادران وارنربا فروش 15 ميليون و200 هزاردلاربه جايگاه چهارم جدول قناعت كرد.اين اثركه ازحضور" تام هنكس " درنقش راهنماي قطارسود مي جويد نتوانست انتظارات تهيه كنندگان را برآورده كند ومجموع فروش آن پس ازدوازده روزنمايش به 51 ميليون دلاررسيد اين درحالي است كه بودجه فيلم وتبليغاتي كه براي جذب مخاطب صورت گرفت بالغ بر270 ميليون دلاربود.

ازديگرفيلمهايي كه درتعطيلات پايان هفته به نمايش درآمد مي توان به " فيلم اسپانجباب واسكوورپنتز"اشاره كرد كه به فروش 33 ميليون و500 هزاردلاردست يافت.

اين اثرداستان ماجراجوييهاي يك اسفنج دريايي و دوستانش را روايت مي كند .مديرتوليد اين اثراعلام كرد كه هرگزتصورنمي كرده كه فيلم به چنين كاميابي دست يابد وپيش بيني مي كرده كه فيلم با فروش 20 ميليون دلاري مواجه شود.