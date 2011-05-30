اتمام پروژه های ورزشی البرز نیازمند 12000 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیروزگاه افزود: همچنین در حال حاضر 37 پروژه ورزشی در شهرستانهای استان البرز در دست احداث است که برای اتمام آنها باید 12 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرانه ورزشی استان البرز 23 صدم مترمربع است درحالیکه که سرانه ورزشی کشور 69 صدم مترمربع است.

این مسئول عنوان کرد: لازم است با اجرای پروژه های مختلف به این میزان دست یابیم و دستگاه ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی بیان کرد: طی دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیئت وزیران به استان البرز، در مجموع اجرای 25 پروژه ورزشی در استان به تصویب رسید.

10 سالن ورزشی جزو پروژه های تصویب شده است

این مسئول افزود: این 25 پروژه شامل مواردی از قبیل 10 سالن ورزشی، چهار سالن ورزش باستانی، شش زمین چمن مصنوعی استاندارد و چهار استخر سرپوشیده است.

فیروزگاه گفت: یک سالن شش هزار نفری نیز جزو این موارد بود که کلنگ احداث این سالن ورزشی با حضور مسئولان به زمین زده شد.

وی عنوان کرد: در این زمینه امید می رود با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، طی سال جاری و سال آینده شاهد پیشرفت فیزیکی مطلوب این پروژه ها باشیم.

این مسئول اظهار داشت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها به طور قطع میزان سرانه ورزشی در این استان افزایش می یابد و به میزان سرانه ورزشی کشوری نزدیک می شویم.

وی یادآور شد: افتتاح و بهره برداری از سالن ورزشی شش هزار نفری استان البرز که بزرگترین مصوبه سفر رئیس جمهور به این استان است، زمینه به وجود آمدن تحول بزرگی در ورزش این استان نوپا را به وجود آورده است.