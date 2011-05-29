سهام عدالت فرصت مدیریت اقتصادی را برای آحاد مردم فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند اظهار داشت: مقوله سهام عدالت که در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و اجرایی شدن مفاد اصل 44 قانون اساسی در کشور پیاده شد، خوشبختانه برکات فراوانی نیز در برداشته است .

اعلایی با اشاره به موضوع سهام عدالت آن را در دو بعد تشریح کرد و افزود: یک بعد آن مربوط به دارایی های دولتی و واگذاری آن به سهام عدالت در قالب اصل 44 به عنوان توزیع بخشی از ثروت جامعه به اعضا در قالب پرداخت سود سهام و بعد مهم آن مربوط به ایجاد فرصت تجربه مدیریت اقتصادی توسط آحاد مردم است .

وی ادامه داد: این بعد قضیه با وجود اینکه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما مغفول واقع شده که باید به این موضوع توجهی عمیق شود .

اعلایی با اشاره به انتخابات انجام شده در سطح استان به منظور انتخاب مدیران تعاونی های سهام عدالت اظهار داشت: بر اساس آمارها بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر عضو موفق شدند تا اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت استان را انتخاب کنند .

آثری معاون فرماندار مرند نیز در این مراسم گفت: سهام عدالت یکی از مهمترین خدمات ارزنده دولت در زمینه گسترش عدالت در جامعه است .

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد اعضای تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند تاکید کرد: امیدواریم با افزایش تعداد اعضای این شرکت تعاونی به 175 هزار نفر شاهد نقش آفرینی این شرکت در اقتصاد استان باشیم .