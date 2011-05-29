مجوز ثبت سفارش واردات 8 نوع خودرو صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر گفت: با تائید نهایی ثبت سفارش واردات 8 نوع خودرو توسط وزارت بازرگانی و براساس ضوابط واردات خودرو، متقاضیان می توانند این خودروها را وارد کشور کنند.

وی نو بودن، داشتن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش، ارائه گواهی از موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را از ضوابط واردات خودرو عنوان کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در عین حال اظهارداشت: صدور مجوز ثبت سفارش واردات چندین نوع خودروی دیگر نیز در دست بررسی است که تا دو هفته آینده نیز این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.

گفتگوی مشروح صافدل با خبرنگاران متعاقبا منتشر می شود.