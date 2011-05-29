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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

هیئت رئیسه شورای شهر شهرکرد تغییر کرد

هیئت رئیسه شورای شهر شهرکرد تغییر کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شهرکرد طبق قانون انتخابات شوراها تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای شهر شهرکرد انتخابات هیئت رئیسه انجام و به اتفاق تمام اعضا ترکیب جدید شورا شکل گرفت.  

در این جلسه امامقلی بلالی به عنوان رئیس انتخاب شد و محمدرضا بیاتی در جایگاه نائب رئیسی قرار گرفت.

پریچهر سلطانی به عنوان منشی شورا انتخاب شد و قهرمان آماره نیز سمت خزانه داری شورا را برعهده گرفت.

در ترکیب قدیم شورای شهر شهرکرد فیروز امیرخانی، امامقلی بلالی به عنوان رئیس و نائب رئیس انتخاب شده بودند.

در ترکیب قبل سمت منشی شورا و خزانه داری نیز به ترتیب برعهده نورالله همتیان و قهرمان آماره بوده است.

شهر شهرکرد حدود168هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1323430

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