هیئت رئیسه شورای شهر شهرکرد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای شهر شهرکرد انتخابات هیئت رئیسه انجام و به اتفاق تمام اعضا ترکیب جدید شورا شکل گرفت.

در این جلسه امامقلی بلالی به عنوان رئیس انتخاب شد و محمدرضا بیاتی در جایگاه نائب رئیسی قرار گرفت.



پریچهر سلطانی به عنوان منشی شورا انتخاب شد و قهرمان آماره نیز سمت خزانه داری شورا را برعهده گرفت.



در ترکیب قدیم شورای شهر شهرکرد فیروز امیرخانی، امامقلی بلالی به عنوان رئیس و نائب رئیس انتخاب شده بودند.



در ترکیب قبل سمت منشی شورا و خزانه داری نیز به ترتیب برعهده نورالله همتیان و قهرمان آماره بوده است.



شهر شهرکرد حدود168هزار نفر جمعیت دارد.