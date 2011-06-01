آیه روز:
وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ .
و آنان که در راه خدا مهاجرت کردهاند و آنگاه کشته شده یا مردهاند قطعا خداوند به آنان رزقى نیکو مىبخشد و راستى این خداست که بهترین روزىدهندگان است .
سوره حج، آیه 58
حدیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
مَن رَضىَ بِما رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّت عَینُهُ.
هر که به آنچه خداوند روزیش کرده راضى باشد، خوش و خرم بماند.
امالى طوسى، ص 225، ح 393
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