آیه روز:

وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ .

و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده‏اند و آنگاه کشته شده یا مرده‏اند قطعا خداوند به آنان رزقى نیکو مى‏بخشد و راستى این خداست که بهترین روزى‏دهندگان است .

سوره حج، آیه 58

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:



مَن رَضىَ بِما رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّت عَینُهُ.



هر که به آنچه خداوند روزیش کرده راضى باشد، خوش و خرم بماند.

امالى طوسى، ص 225، ح 393