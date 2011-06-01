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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: راضی بودن به رضای خدا و هرآنچه آن معبود برای ما در نظر گرفته از عوامل برکت در روزی و افزایش خیرات و برکات دنیوی و اخروی است که نباید از آن غفلت کرده و با کوچکترین کمبود و مشکلی، فریاد اعتراضمان در خفا و یا آشکار بلند شود.

آیه روز:

وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ .

و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده‏اند و آنگاه کشته شده یا مرده‏اند قطعا خداوند به آنان رزقى نیکو مى‏بخشد و راستى این خداست که بهترین روزى‏دهندگان است .

سوره حج، آیه 58

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

مَن رَضىَ بِما رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّت عَینُهُ.

هر که به آنچه خداوند روزیش کرده راضى باشد، خوش و خرم بماند.

امالى طوسى، ص 225، ح 393

کد مطلب 1323431

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