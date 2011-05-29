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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

عسگری:

امام خمینی (ره) معجزه قرن بود

امام خمینی (ره) معجزه قرن بود

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز با اشاره به در پیش بودن سالروز رحلت امام خمینی (ره) گفت: امام راحل شخصیتی بزرگ و معجزه قرن بود و باید یاد و نام ایشان زنده نگه داشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: وجود امام ( ره ) معجزه، لطف و عنایت خداوند متعال به ملت ایران بود.

وی اظهار داشت: دارا بودن نظامی بر مبنای آزادی ، اسلام و جوشش فرهنگ دینی در کشور به وجود امام راحل بر می گردد و ضروری است یاد و نام آن امام عزیز را زنده نگه داریم.

رئیس شورای اداری شهرستان بندرگز گفت: اطاعت از مقام عظمای ولایت در همه  زمینه ها بر همگان واجب است و انحراف از این مسیر مورد قبول و تائید رهبری انقلاب و ملت نیست.

فرماندار شهرستان بندرگز با اشاره به سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: حماسه بزرگ فتح خرمشهر، سرنوشت جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد و این حماسه افتخار آفرین علاوه بر شکست تمام نقشه ها و محاسبات دشمن موجب شد استکبار جهانی از صدام و رژیم بعث عراق نیز مایوس شود.
 
عسگری افزود: فتح خرمشهر از امدادهای الهی و معجزه ای جاوید در تاریخ دفاع مقدس است.
 
وی افزود: نسل امروز با الگو برداری از حماسه هایی از جمله سوم خرداد، هیچگاه هویت دینی و ملی خود را از دست نخواهد داد.
کد مطلب 1323454

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