امام خمینی (ره) معجزه قرن بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: وجود امام ( ره ) معجزه، لطف و عنایت خداوند متعال به ملت ایران بود.

وی اظهار داشت: دارا بودن نظامی بر مبنای آزادی ، اسلام و جوشش فرهنگ دینی در کشور به وجود امام راحل بر می گردد و ضروری است یاد و نام آن امام عزیز را زنده نگه داریم.

رئیس شورای اداری شهرستان بندرگز گفت: اطاعت از مقام عظمای ولایت در همه زمینه ها بر همگان واجب است و انحراف از این مسیر مورد قبول و تائید رهبری انقلاب و ملت نیست.

فرماندار شهرستان بندرگز با اشاره به سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: حماسه بزرگ فتح خرمشهر، سرنوشت جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد و این حماسه افتخار آفرین علاوه بر شکست تمام نقشه ها و محاسبات دشمن موجب شد استکبار جهانی از صدام و رژیم بعث عراق نیز مایوس شود.

عسگری افزود: فتح خرمشهر از امدادهای الهی و معجزه ای جاوید در تاریخ دفاع مقدس است.

وی افزود: نسل امروز با الگو برداری از حماسه هایی از جمله سوم خرداد، هیچگاه هویت دینی و ملی خود را از دست نخواهد داد.