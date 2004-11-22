كمبود پرستار در بيمارستان ها يكي از دلايل فوت بيماران است

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود : سرانه پرستار در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر هزار نفر حداقل 3 پرستار و حداكثر 6 تا 8 پرستار است .

وي افزود

اگر جمعيت ايران را

ميليون نفر در نظر بگيريم، حداقل تعداد پرستار مورد نياز در ايران

هزار نفر است كه ما در خوشبينانه ترين شرايط بيش از

هزار پرستار شاغل نداريم

معاون اجتماعي رفاهي سازمان نظام پرستاري تصريح كرد

تعداد پرستاران در كشورهاي ديگر به ازاي هر پزشك

پرستار است كه در اين حالت هم با توجه به

هزار پزشك شاغل در ايران بايد

هزار پرستار داشته باشيم كه در حال حاضر تنها يك چهارم از اين تعداد پرستار در كشور ما مشغول به كارند

محمد شريقي مقدم خاطر نشان كرد

كمبود نيروي انساني در بخش پرستاري باعث بروز بسياري از مشكلات از جمله عدم رسيدگي لازم به بيماران شده است

وي گفت

در حال حاضر بيشتر خدماتي كه بايد توسط پرستار به بيماران ارايه شود اكثر توسط همراه بيمار انجام مي گيرد و خيلي از خدمات بهداشتي و درماني نيز در اين زمينه به دليل كمبود پرستار انجام نمي شود

شريفي مقدم با اشاره به قانون استخدام پرستار در ايران افزود

در دنيا پرستاران در سه سطح فعاليت مي كنند، بهداشت، درمان و توانبخشي كه در كشور ما استخدام پرستاران فقط در بخش درمان صورت گرفته و آنهم به ازاي هر تخت مصوب

نفر است

معاون اجتماعي رفاهي سازمان نظام پرستاري اظهار داشت

از اين

نفر تنها

آن به جذب نيروي پرستار اختصاص دارد

وي افزود

اين در حالي است كه قانون فوق شامل بخش هاي ويژه در بيمارستان ها نمي شود

مثلا هيچ نيروي براي بخش

،

،

و

در نظر گرفته نشده است و مسئولان اين بخش ها براي تامين نيروي انساني خود مجبورند از بخش هاي ديگر پرستاران را به اين بخش ها بفرستند كه اين امر باعث مي شود بيمارستان ها در بخش عمومي خود با كمبود شديد پرستار مواجه شوند

شريفي مقدم همچنين به توسعه بخش هاي پاراكلينيك

بخش دياليز و

اشاره كرد و گفت

براي چنين بخش هايي هم در قانون هيچ پيش بيني نشده است در حالي كه پرستاران در اين بخش ها هم بايد فعاليت كنند و حضورشان در بخشي چون دياليز و

بسيار مهم است

7021065802405/15/17/0ICUCCUPCU......)...

معاون اجتماعي رفاهي سازمان نظام پرستاري در پايان افزود: اميدواريم كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با توجه به تمام مشكلات ياد شده هر چه زودتر اقدام به رفع اين معضلات كرده و مانع از اتفاقات ناگواري شود كه ممكن است در آينده رخ دهد.