بهره برداری از نخستین زمین چمن مصنوعی ویژه بانوان در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، سید علی آقازاده با بیان این مطلب، از احداث 12 زمین چمن فوتبال و مینی فوتبال در سطح کرج خبر داد و افزود: زمین چمن مصنوعی منطقه 7 شهرداری کرج واقع در بلوار موذن رجایی شهر،اولین زمین چمن مصنوعی است که به مینی فوتبال بانوان کرج اختصاص می یابد.

آقازاده مدت زمان اجرای این طرح را یک سال عنوان کرد و افزود: قرارداد احداث زمینهای چمن نیمه دوم سال 89 منعقد شده است و تا پایان تیرماه سال جاری نیز به طور کامل به بهره برداری می رسد.

شهردار کرج، محصور کردن زمینهای چمن مصنوعی بانوان را یاد آور شد و افزود: زمین مینی فوتبال بانوان به طور کامل توسط فنس و بنر محصور می شود.



احداث زمین چمن مصنوعی مطابق با استانداردهای فدراسیون بین المللی فوتبال

وی میزان اعتبار صرف شده برای ایجاد این تعداد زمین چمن مصنوعی با ابعاد 22.42 را یک میلیارد تومان ذکر و عنوان کرد: در حال حاضر زمینهای فوتبال و مینی فوتبال مناطق کرج 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آقازاده با بیان اینکه، زمینهای چمن مصنوعی مطابق با استاندارهای فدراسیون بین المللی فوتبال احداث می شود، از بکارگیری الیاف با ماندگاری بالا همچنین استفاده از آنتی یو وی ضد آفتاب در چمنهای مصنوعی ایجاد شده خبر داد.

این مسئول در تشریح اقدامات فنی انجام شده در این زمینهای چمن، عنوان کرد: زیرسازی کامل زمینهای چمن مصنوعی همراه با زهکشی و استفاده از لوله های نیمه تراوا، فنس کشی و نور پردازی از جمله این اقدامات است.



لزوم ایجاد بسترهای مناسب به منظور تامین شادابی و نشاط شهروندان



شهردار کرج ادامه داد: احداث رختکن، اتاق نگهبانی و تاسیسات و سرویسهای بهداشتی نیز به عنوان ابنیه مکمل در ساختار 12 زمین چمن مصنوعی فوتبال مناطق کرج ایجاد شده است.

آقازاده با تاکید بر فراهم کردن بسترهای مناسب به منظور تامین شادابی و نشاط روحیه جوانان به عنوان نسل آینده ساز، افزود: برنامه فرهنگی و ورزشی شهرداری کرج بر مبنای تحقق این مهم پایه ریزی شده است.

وی با اشاره به آغاز فصل تابستان، بر لزوم ارائه برنامه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به منظور پرکردن اوقات جوانان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: احداث مجموعه های ورزشی از جمله زمینه های چمن مصنوعی نقش بسزایی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان دارد.