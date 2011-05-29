ادغام میراث فرهنگی نتیجه بهتری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی منصوری ‌رضی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار کارکنان میراث فرهنگی استان گلستان با تقدیر از عملکرد و فعالیتهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سالهای دولت نهم و دهم را نقطه عطف فعالیت‌ها و توسعه صنعت گردشگری کشور خواند و اظهارامیدواری کرد که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده مردم رامیان، آزادشهر و فندرسک در مجلس گفت: بر هیچ فرد دلسوز و آگاهی پوشیده نیست که امروز گردشگری در ارزآوری و سود ناخالص ملی از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و ایران اسلامی نیز می‌کوشد با توجه به سرمایه‌های عظیمی که در گردشگری دارد گردشگران بیشتری را به کشور جلب کند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان نیز در این دیدار گفت: سالیانه صدها میلیارد ریال توسط بخش دولتی و غیردولتی در صنعت گردشگری کشور سرمایه‌گذاری می شود.

قربان عباسی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از زمان ادغام سه مدیریت قبلی و تشکیل سازمان جدید به ویژه در دولت نهم و دهم، اقدامات چشمگیر و زیربنایی به انجام رسانده که در توسعه صنعت گردشگری سهم بسزایی داشته است.

وی بیان کرد: این سازمان در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گامهای بلندی برداشته است که همه این‌ها تنها در سایه سازمان مستقل با اعتبارات مستقل انجام شده است، وقتی در استان گلستان که جزو استانهای به لحاظ مساحت کوچک و کمتر توسعه یافته هم اکنون 540 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در حال سرمایه‌گذاری است تصور این که چه میزان سرمایه‌گذاری در کشور در حال انجام است امری بدیهی است.

عباسی گفت: از سوی دیگر ایران دارای یکی از غنی ترین و مهمترین تمدنها و فرهنگهای بشری است که صدها و هزاران اثر، محوطه، عرصه و ابنیه تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده که برای حفظ و احیا و مرمت آنها نیاز به اعتبارات چشمگیر دارد و حتی در صورت واگذاری به بخش غیردولتی نیز نیاز به مدیریت جدی و تخصصی دارد.