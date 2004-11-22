74 درصد شكايت در مورد گرانفروشي داشتيم

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ، بر اساس اين گزارش ، طبق آمار يك ماه اخير، از مجموع شكايات مربوط به كالا ، شير با 15 درصد و خدمات حمل و نقل درون شهري با 20 درصد بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده اند .

از مجموع شكايات دريافتي توسط ستادهاي خبري در طي دوره مذكور 58 در صد تلفني ، 7 درصد حضوري و 35 درصد كتبي بوده است .

هموطنان مي توانند شكايات و پيشنهادهاي خود را با شماره تماس 124 و يا مراجعه به ستادهاي خبري سراسر كشور مطرح كنند.

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