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۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۹

سازمان بازرسي و نظارت : در مهر ماه سال جاري

74 درصد شكايت در مورد گرانفروشي داشتيم

در مهر ماه سال جاري 13 هزار و 822 فقره شكايت توسط ستادهاي خبري سراسر كشور دريافت شده است كه گرانفروشي با 74 درصد بيشترين شكايت را به خود اختصاص داده است .

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ، بر اساس اين گزارش ،  طبق آمار يك ماه اخير، از مجموع شكايات مربوط به كالا ، شير با 15 درصد و خدمات حمل و نقل درون شهري با 20 درصد بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده اند .
از مجموع شكايات دريافتي توسط ستادهاي خبري در طي دوره مذكور 58 در صد تلفني ، 7 درصد حضوري و 35 درصد كتبي بوده است .
هموطنان مي توانند شكايات و پيشنهادهاي خود را با شماره تماس 124 و يا مراجعه به ستادهاي خبري سراسر كشور مطرح كنند.
کد مطلب 132350

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