افزایش کابل برگردانها در تهران/ اختلال در 21 مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر در روزهای آینده عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در بیش از 21 مرکز مخابراتی تهران انجام می شود که طی آن ارتباط مشترکان مراکز شهید محلاتی، شهید باهنر، گلخندان ، الغدیر، مالک اشتر، امامت، شهید غریبی، پیروزی، مرحوم نهری، شهید تندگویان، نبوت، شهید لطیفی، شهید بهشتی، استقلال، سیزده آبان، شهدای هفتم تیر - 22 بهمن ، ولایت حصار امیر ، شهید چمران، آیت الله کاشانی، ولیعصر (عج) و حافظ با اختلال مواجه خواهد شد.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2244 الی 2249 و 2219 در محدوده بلوار اوشان، جنت، خیابان های پژمان، صحرا و پیروز شفیعی و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های 2260 الی 2264 و 2200 در محدوده الهیه، شریفی منش، خیابانهای افسر، اورنگ و فخرایی با اختلال مواجه شده است.

همچنین ارتباط مشترکان مرکز مخابرات گلخندان با پیش شماره 7626 در محدوده روستای طائرآباد (توابع اداره مخابرات شهرستان بومهن) و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3369 الی 3373 و 3300 الی 3303 در محدوده شهید محلاتی، شهید آیت الله سعیدی، شهید بهزادی و 17 شهریور با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات مالک اشتر نیز مشترکان با پیش شماره های 6683 الی 6689، 6635 الی 6638، 6619 و 6667 در محدوده هاشمی، امام خمینی، جیحون، کارون و نواب با اختلال در ارتباط روبرو هستند و در مرکز مخابرات امامت با پیش شماره های 7740 الی 7743، 7746 الی 7748، 7715 الی 7717 و 7798 در محدوده خیابان های فردوسی، سنایی، مهربار (فلکه اطلاعات) و مسیل جاجرود ارتباط تلفنی مشترکان تا سه روز اختلال خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید غریبی نیز سبب شده تا مشترکان با پیش شماره های 2267 الی 2269، 2223، 2224، 2220 و 2221 در محدوده خیابان های پولادوند، آبشاری، کاوه، شمس و شعله با اختلال در ارتباطات تلفن ثابت مواجه شوند و این عملیات در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3330 الی 3336، 3378، 3379 و 3325 در محدوده خیابان های ابن سینا، 17 شهریور، کوچه های زارعی، اسپندی، یاس و شریعتی نیز انجام می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838 و 8856 الی 8859 در محدوده بلوار دریا، دادمان، فرحزادی و خیابان گلها و نیز مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 و 2631 در محدوده خیابان کرمان جنوبی، کوچه های شهید شاوکی و شهید رضایی نیز تا 72 ساعت آینده با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات نبوت نیز ارتباط مشترکان با پیش شماره های 7790 الی 7795 و 7797 در محدوده خیابان های ملایری، گاراپیدی، دماوند، گلدار، افشاری، طاهری و شهید آیت به مدت سه روز اختلال خواهد داشت و ارتباط مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 در محدوده قاضی زاهدی، گلزار، مروارید، عیوض توحیدی، گلستان پنجم، ضابطی حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

به گزارش مهر با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در بین مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر – 22 بهمن و مرکز مخابرات ولایت حصار امیر با پیش شماره 332 در محدوده خیابان های عرفان سوم، آزادگان، امام زاده غفار و باهنر حداکثر به مدت 72 ساعت مختل می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابان های میکاییلی، یکم دریان نو، دوازدهم دریان نو و هشتم دریان نو و نیز مرکز مخابرات آیت الله کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4402، 4403 الی 4409 و 4495 در محدوده بلوار فردوس، اتوبان تهران – کرج، خیابان های ابراهیمی جنوبی و وفا آذر جنوبی برای اجرای عملیات کابل برگردان از فردا نهم خردادماه به مدت 3 روز با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) با پیش شماره های 7760 الی 7765 و 7750 الی 7753 در محدوده خیابان های خواجه نصیرالدین طوسی، شهید نامجو، سلمان فارسی و کوچه آبکنار و در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های 6670 الی 6676 در محدوده خیابان های استاد شهریار، نوفل لوشاتو، مرجان و رازی ارتباط مشترکان از فردا حداکثر به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت 21 هشتم خردادماه به مدت 4 ساعت، در مرکز مخابرات استقلال از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات سیزده آبان از ساعت 21 به مدت 4 ساعت دچار اختلال شد.