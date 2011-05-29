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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

بسیج بهترین محفل برای فعالیت‌های هنری است

بسیج بهترین محفل برای فعالیت‌های هنری است

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان بسیج هنرمندان سپاه استان سمنان گفت: بسیج بهترین محفل برای فعالیت‌های هنری است و انجمن های هنری و ادبی بسیج، هدایتگر هنرمندان در راه رسیدن به هنر متعهد و متعالی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن‌های ادبی هنری این سازمان گفت: فضای بسیج با نشاط و امیدوار کننده است و انجمن‌های هنری و ادبی بسیج نیز باید این فضا را در عرصه هنری جامعه تزریق کنند.

وی تصریح کرد: هنرمندان بسیجی می‌توانند در قالب انجمن‌های بسیج آثار فاخر و ارزشمندی را تولید کنند و این کار در گرو برنامه‌ریزی صحیح و ارائه راهکار‌های مناسب توسط مسئولین انجمن‌ها است.

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان سپاه استان سمنان تأکید کرد: آموزش و تربیت علاقمندان به هنر و جهت‌دهی آنان به سمت هنر متعالی که مبتنی بر ارزش‌ها و اصول و اعتقادات انقلاب اسلامی است، یکی از برنامه‌های مهم انجمن های بسیج استان سمنان است که با برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مناسب محقق خواهد شد.

نوروزیان با اشاره به رسالت، ماموریت و راهبردهای بسیج هنرمندان گفت: استفاده از هنرمندان متعهد و کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های شاخص بسیج هنرمندان است که  باید با تربیت صحیح و آموزش مبانی و شاخصه های هنر اسلامی و ایرانی محقق شود.

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان سپاه استان سمنان با بیان اینکه تمامی فعالیت‌ها باید در جهت تبیین شاخصه‌های هنر دینی باشد و دین پایه و اساس بوجود آمدن هنر است، گفت: فعالیت‌های هنری در بسیج باید بر اساس آموزه های دینی و ارزش‌های و اصول اعتقادی باشد.

به گفته وی، یکی از راههای نیل به این منظور توجه ویژه به منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در امر هنر است.

وی یکی دیگر از شاخصه های رسیدن به هنر دینی را شناختن هنرمندان متعهد عنوان کرد و گفت: شاخص ترین هنرمندان متعهد ما شهدای هنرمند هستندکه به عنوان چراغ فروزان راه هنر باید به جامعه معرفی شوند تا هنرمندان بتوانند بوسیله آنان راه را گم نکنند.

کد مطلب 1323529

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