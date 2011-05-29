به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن‌های ادبی هنری این سازمان گفت: فضای بسیج با نشاط و امیدوار کننده است و انجمن‌های هنری و ادبی بسیج نیز باید این فضا را در عرصه هنری جامعه تزریق کنند.

وی تصریح کرد: هنرمندان بسیجی می‌توانند در قالب انجمن‌های بسیج آثار فاخر و ارزشمندی را تولید کنند و این کار در گرو برنامه‌ریزی صحیح و ارائه راهکار‌های مناسب توسط مسئولین انجمن‌ها است.

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان سپاه استان سمنان تأکید کرد: آموزش و تربیت علاقمندان به هنر و جهت‌دهی آنان به سمت هنر متعالی که مبتنی بر ارزش‌ها و اصول و اعتقادات انقلاب اسلامی است، یکی از برنامه‌های مهم انجمن های بسیج استان سمنان است که با برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مناسب محقق خواهد شد.

نوروزیان با اشاره به رسالت، ماموریت و راهبردهای بسیج هنرمندان گفت: استفاده از هنرمندان متعهد و کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های شاخص بسیج هنرمندان است که باید با تربیت صحیح و آموزش مبانی و شاخصه های هنر اسلامی و ایرانی محقق شود.

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان سپاه استان سمنان با بیان اینکه تمامی فعالیت‌ها باید در جهت تبیین شاخصه‌های هنر دینی باشد و دین پایه و اساس بوجود آمدن هنر است، گفت: فعالیت‌های هنری در بسیج باید بر اساس آموزه های دینی و ارزش‌های و اصول اعتقادی باشد.

به گفته وی، یکی از راههای نیل به این منظور توجه ویژه به منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در امر هنر است.

وی یکی دیگر از شاخصه های رسیدن به هنر دینی را شناختن هنرمندان متعهد عنوان کرد و گفت: شاخص ترین هنرمندان متعهد ما شهدای هنرمند هستندکه به عنوان چراغ فروزان راه هنر باید به جامعه معرفی شوند تا هنرمندان بتوانند بوسیله آنان راه را گم نکنند.