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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

بورد تاکید کرد:

ارتقای کمی و کیفی تولیدات در مراکز صنعتی ملارد دنبال شود

ارتقای کمی و کیفی تولیدات در مراکز صنعتی ملارد دنبال شود

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملارد گفت: لازم است ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات در مراکز صنعتی ملارد دنبال شود و زمینه های مورد نیاز این امر را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، ناصر بورد پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی جهاد اقتصادی در ملارد افزود: ارتقای سطح کمی و کیفی تولید به عنوان یکی از مصادیق جهاد اقتصادی و ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و به بهترین نحو باید دنبال شود.

وی ادامه داد: تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره برای شهرک صنعتی صفادشت به منظور پیگیری مطالبات باید با جدیت از سوی مسئولان و مدیران ذیربط پیگیری شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین تهیه فهرست از خواسته ها و مشکلات صاحبان صنایع و جدول زمان بندی برای حل و فصل این موارد نیز به عنوان یک امر ضروری مطرح است.

وی یادآور شد: کار از مهمترین عوامل در تامین سلامت روحی و جسمی انسانها است که این امر، اهمیت نقش کار و تولید را بیش از پیش آشکار می کند.

بورد افزود: جهاد اقتصادی به معنای فراهم کردن مقدمات تولید است و در این زمینه، ارتباط وجود دارد.

بسیاری از معضلات اجتماعی به کمک کار و اشتغال از بین می روند

وی اضافه کرد: بسیاری از معضلات اجتماعی به کمک کار و اشتغال از بین می روند ضمن اینکه صاحبان صنایع و مدیران کارگاهها می توانند در تولید کار و اشتغال تاثیر فراوانی داشته باشند.

فرماندار ملارد یادآور شد: مشکلات کسانی که به دنبال تولید و اشتغالزایی هستند در این زمینه پیگیری خواهد شد.

نشست یادشده با شرکت صاحبان صنایع در شهرستان ملارد برگزارشد. 

این نشست ازسوی فرمانداری ملارد و در راستای برگزاری سلسله نشستهای کمیته علمی پژوهشی برگزارشده است.

طی این جلسه، صاحبان صنایع شهرک صنعتی صفادشت به طرح ایده ها و پیشنهادات خود درباره افزایش تولید و بهره وری در منطقه پرداختند ضمن اینکه این افراد از مسئولان ذیربط خواستند تا آنها را در این زمینه یاری کنند.

کد مطلب 1323532

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