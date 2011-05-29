4500 وسیله نقلیه در راه های استانهای تهران و البرز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه استانهای تهران و البرز با اعلام خبر فوق افزود: قانون جدید راهنمایی و رانندگی از دهم اردیبهشت ماه سال جاری در کشور اجرایی شده است.

سرهنگ همایون شریفی ادامه داد: از مجموع وسایل نقلیه توقیف شده یادشده، سه هزار و 224دستگاه خودرو هستند و بقیه این آمار مربوط به موتورسیکلت است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در مدت یادشده در خصوص 155هزار و 908 راننده متخلف در استانهای البرز و تهران قانون اعمال شده است.

وی یادآور شد: 48 هزار و 533 فقره از این تخلفات مربوط به نبستن کمربند ایمنی بوده ضمن اینکه 23هزار و 488 فقره نیز سرعت غیرمجاز مربوط بوده است.

شریفی اضافه کرد: 9هزار و 937فقره نیز مربوط به استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بود و بقیه نیز به سبقت غیرمجاز اختصاص داشته است.

هزار و 780 پرونده تخلف رانندگی برای رسیدگی ارجاع داده شده است

وی افزود: همچنین طی مدت یادشده، هزار و 780 پرونده تخلف رانندگی نیز در این استانها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

شریفی گفت: از آغاز اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی به بیش از 250 هزار راننده نیز به دلیل رعایت قوانین، تذکر گرفته اند.

وی افزود: کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان و تحقق ایمنی بیشتر جاده ها از اهداف مهم اجرای این قانون است.

رئیس پلیس راه استانهای تهران و البرز یادآور شد: نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عدم رعایت سرعت مجاز و انجام حرکات مارپیچ را از جمله رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی است.