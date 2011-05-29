آرشیو الکترونیکی نقصهای فعلی ثبت احوال را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب حسینی در مراسم افتتاحیه و آغاز به کار ثبت و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در شهرستان ابهر اظهار داشت: اسکن و آرشیو اسناد سجلی، یکی از پروژههایی است که در بهثمر رساندن دولتالکترونیک نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: بحث آرشیو اسناد که از سال 1297 و با تشکیل اسناد کاغذی تشکیل یافته و در بایگانیها موجود است، باید 120 سال بهعنوان اسناد جاری در بایگانیهای جاری و بعد از آن به بایگانیهای دیگر انتقال یافته و برای همیشه نگهداری شوند و به تبع آن، مشکلات نگهداری کاغذ یک مشکل بزرگ است، از جمله اینکه برای ارائه خدمات به هر فرد باید به سند آن مراجعه کنیم که این امر با توجه به ازدیاد و رشد جمعیت و توسعه و فراوانی خدمات و همچنین تعدد مراجعات، لزوماً مراجعه به اسناد نیز بیشتر شده است.
حسینی افزود: با توجه به اینکه هدف و رویکرد دولت نیز بر کوچک شدن مجموعههای دولتی است، لذا با استفاده از آرشیو در فضای سایبری، خدمات با حجم افراد کمتر و با سرعت، دقت و حساسیت بیشتری انجام میشوند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اسناد سجلی، جزو هویت و تابعیت هر ایرانی است این اطلاعات باید با حساسیت، اسکن، بهرهبرداری و منتقل شوند که نیاز به تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و همچنین خطوط انتقالی انحصاری در این زمینه دارد.
حسینی افزود: به همین خاطر با توجه به حساسیت این کار نمی توان از اینترنت و شبکههای بینالمللی استفاده کرد چرا که احتمال سوءاستفاده و هک اطلاعات وجود دارد بنابراین این کار از طریق شبکههای داخلی و پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و بهصورت خطوط نقطه به نقطه صورت میگیرد.
وی استفاده از آرشیو الکترونیکی را یکی از شاخصههای توسعهیافتگی عنوان کرد و افزود: برای برنامهریزی در کشور نیاز به آمار بهروز داریم و با توجه به اینکه علاوه بر ثبت وقایع حیاتی چهارگانه واقعه پنجم که پیگیری روند مهاجرتی است نیز بر عهده ثبتاحوال گذاشته شده است به همین خاطر با آرشیو اسناد همه میتوانند در اقصینقاط این کشور از خدمات این اداره و در اسرع وقت استفاده کنند.
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