«پاسیاد پسر خاک» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «پاسیاد پسر خاک» کتابی است در قالبی پژوهشی که به شرح زندگی و مبارزه‌های سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد می پردازد. نویسنده در این کتاب سعی داشته نگاهی جامع به زندگی این مبارز انقلابی از دوران کودکی تا وفات داشته باشد.

محمد قبادی نویسنده کتاب گفت: این کتاب ماحصل ساعت‌ها گفتگو با افراد مختلفی است که در دوره‌های مختلف به نوعی با سیدعلی اکبر ترابی‌فرد آشنا و در ارتباط بوده‌اند.

قبادی با بیان اینکه کلمه پاسیاد در نام این کتاب به معنای پاسداشت است گفت: در واقع این کتاب که چهل و یکمین کتاب از مجموعه آثار تحقیقی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی بوده و در دو فصل پیش از انقلاب و پس از انقلاب تدوین شده پاسداشتی برای حجت الاسلام ابوترابی است.

محمد قبادی در فصل اول «پاسیاد پسر خاک» به پیشینه خانوادگی، تولد، تحصیل و فعالیت سیاسی و آشنایی ابوترابی‌فرد با شهید سیدعلی اندرزگو پرداخته است.فصل دوم هم شرح فعالیت‌های سیدعلی‌اکبر ابوترابی در کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و دوران دفاع مقدس و احوال وی در دوران اسارت در زندان‌‌های ارتش متجاوز صدام را دربردارد.

سیدعلى‌اکبر ابوترابی‌فرد همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در کنار شهید مصطفى چمران در ستاد جنگهاى نامنظم به سازماندهى نیروهاى مردمى پرداخت و سرانجام در روز 26 آذر ماه سال 1359 در یکی از ماموریتها به اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد. حجت‌الاسلام ابوترابى‌فرد در اردوگاههاى عنبر، موصل 1، 3، 4 و رمادیه و تکریت 5، 17، 18 و نیز سلولهاى زندانهاى بغداد، اسیر بود و پس از ده سال اسارت سرانجام در سال 1369 به میهن بازگشت و در تاریخ هفتم مهر 1369 با حکم مقام معظم رهبری نماینده ولى‌فقیه در امور آزادگان شد.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور سید محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و ... در چهاردهم دی ماه سال 1388 برگزار شد.

چاپ دوم «پاسیاد پسر خاک» از تولیدات واحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری است که در 443 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 1100 جلد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.