به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شفیعی ها در سفر یک روزه معاون مطبوعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در باغستان اظهار داشت: در سال 85 تعداد نشریات استان 20 مورد بود که این تعداد امسال به 46 نشریه افزایش یافته که مجوز 13 نشریه جدید در سال گذشته صادر شد.

وی افزود: در حال حاضر هشت خبرگزاری و 14 نمایندگی روزنامه های سراسری نیز در استان فعالیت می کنند و با این حجم

فعالیت بنظر می رسد استان قزوین از نظر کمی و تعداد نشریه تا پنج سال آینده اشباع شده و امسال در صددیم به کیفی سازی

مطبوعات توجه کنیم.

شفیعی ها وضعیت نشریات استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: در مقایسه با سایر استانها از لحاظ شکل و محتوی، فرم و تعداد

نشریات در حد قابل قبولی هستیم و هر چند با شرایط مطلوب فاصله داریم اما با کیفی سازی و توجه به فرهنگ مکتوب و استقبال از ایده های نو و مبتکرانه به سمت رشد و تعالی رسانه ای حرکت خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآور شد: با تشکیل خانه مطبوعات در استان خوشبختانه فعالیت دور دوم این تشکل آغاز شده و خانه مطبوعات به عنوان محل تبادل افکار و ایجاد تعادل بین رسانه ها و پیگیری مطالبات و حقوق خبرنگاران موفق عمل کرده است.

وی برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاران برپایی جشنواره مطبوعات در مرداد ماه امسال را از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین دانست.

در این نشست که معاون فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی استان و خبرنگاران و سردبیران نشریات و روزنامه ها و خبرگزاری های حضور داشتند مسائل و مشکلات خبرنگاران مطرح شد.