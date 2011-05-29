کنگره جهانی فیلم در کلن برگزار می شود

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا بیست و سومین کنگره سالانه فیلم از 20 تا 22 ژوئن ( 30 خرداد تا 1 تیر) برگزار می شود.



این دومین بار است که کلن میزبانی این همایش جهانی سالانه را بر عهده می گیرد و به این ترتیب این شهر به مرکز گردهمایی فعالان صنعت سینما بدل شده است.



در این کنگره سه روزه کارگاه های آموزشی و همچنین کنفرانس هایی با موضوع بازار یابی فیلم ، توزیع فیلم و برنامه های صوتی تصویری در دنیای دیجیتال ، سرمایه گذاری و فیلمسازی در شبکه اجتماعی برپا خواهد شد.



موسسه آلمانی مدین فوروم ان آر وی برگزار کننده این کنگره خواهد بود.



به موازات کنگره جهانی فیلم ، سه گردهمایی جهانی دیگر با موضوعات تلویزیون ، فیلمسازی دیجیتال و انتشارات در کلن برگزار می شود.