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۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

کنگره جهانی فیلم در کلن برگزار می شود

بیست و سومین دوره کنگره جهانی فیلم در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا بیست و سومین کنگره سالانه فیلم از 20 تا 22 ژوئن ( 30 خرداد تا 1 تیر) برگزار می شود.

این دومین بار است که کلن میزبانی این همایش جهانی سالانه را بر عهده می گیرد و به این ترتیب این شهر به مرکز گردهمایی فعالان صنعت سینما بدل شده است.

در این کنگره سه روزه  کارگاه های آموزشی و همچنین کنفرانس هایی با موضوع بازار یابی فیلم ، توزیع فیلم و برنامه های صوتی تصویری در دنیای دیجیتال ، سرمایه گذاری و فیلمسازی در شبکه اجتماعی برپا خواهد شد.

موسسه آلمانی مدین فوروم ان آر وی برگزار کننده این کنگره خواهد بود.

به موازات کنگره جهانی فیلم ، سه گردهمایی جهانی دیگر با موضوعات تلویزیون ، فیلمسازی دیجیتال و انتشارات در کلن برگزار می شود.

کد مطلب 1323617

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