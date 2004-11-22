"كاي كولمن" درگذشت

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين موسيقيدان درسن هفتاد وپنج سالگي چشم ازجهان فروبست. ازجمله نقاط قوت كارنامه " كاي كولمن " مي توان به آهنگسازي فيلمهايي چون "Sweet Cha "و" افسون گري " با شركت " فرانك سيناترا" اشاره كرد.

" كولمن " كه نام واقعي اش " سيموركافمن " بود، ماه گذشته اعلام كرده بود تصميمي براي بازنشستگي ندارد. اودراين مورد به نشريه نيويورك تايمزگفت :" بازنشستگي براي من كاربردي ندارد. من احساس خوش اقبالي مي كنم كه درحرفه اي هستم كه درآن مي توانم روزبه روز پيشرفت كنم."

اودرحالي كه ازتماشاي نمايش " دموكراسي "به كارگرداني " مايكل فراين " بازمي گشت، دچارحمله قلبي شد ودرگذشت.