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۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۰

"كاي كولمن" درگذشت

"كاي كولمن " آهنگساز نامي سينما درگذشت.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين موسيقيدان درسن هفتاد وپنج سالگي چشم ازجهان فروبست. ازجمله  نقاط  قوت كارنامه " كاي كولمن " مي توان به آهنگسازي فيلمهايي چون "Sweet Cha "و" افسون گري " با شركت " فرانك سيناترا" اشاره كرد.
" كولمن " كه نام واقعي اش " سيموركافمن " بود، ماه گذشته اعلام كرده بود تصميمي براي بازنشستگي ندارد. اودراين مورد به نشريه نيويورك تايمزگفت :" بازنشستگي براي من كاربردي ندارد. من احساس خوش اقبالي مي كنم كه درحرفه اي هستم كه درآن مي توانم روزبه روز پيشرفت كنم."
اودرحالي كه ازتماشاي نمايش " دموكراسي "به كارگرداني " مايكل فراين " بازمي گشت، دچارحمله قلبي شد ودرگذشت.

کد مطلب 132362

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