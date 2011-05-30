خلف وعده مسئولان/ 3 میلیون معلول در انتظار 13.5 میلیون لیتر بنزین

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گذشت یک سال و نیم از مصوبه دولت، ستاد ساماندهی سوخت علی رغم اینکه بر حق مسلم معلولان برای دریافت بنزین تاکید می کند متاسفانه حتی یک قطره بنزین هم به معلولان اختصاص نداده است.

به گفته وی ، در حالیکه بهزیستی بانک اطلاعات معلولان نیازمند بنزین را راه اندازی و از معلولان اطلاعات دریافت کرده است، وزارت نفت در ژست انسان دوستانه ای اعلام کرد که هزینه بنزین معلولان را به صورت نقدی پرداخت می کند و این مهم همچنان در ابهام بوده و عملی نشده است.

رئیس انجمن معلولان ایران با گلایه از عدم اجرای مصاحبه دولت در خصوص ورود چهارهزار و 700 دستگاه خودرو ویژه معلولان گفت: معلولان تا کنون خودرویی دریافت نکرده اند.

محمود نژاد تاکید کرد: گویا تمام مصوبات زیبا و شیک و انسان دوستانه برای معلولان است ولی اجرای این مصوبات چیزی نیست مگر سرابی که معلولان در حسرت آن هستند.

وی از وزارت نفت و مسئولان مربوطه بخصوص ستاد ساماندهی سوخت درخواست کرد تا تمام جدیت خود را را برای احقاق حق معلولان بکار گیرند.