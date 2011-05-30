تسلیمی در این‌ باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی ساخت فیلم سینمایی "وقتی همه می‌ترسیم" را آغاز کنم. فیلمنامه این فیلم را نوشته‌ام و امیدوارم بتوانم با سرمایه‌گذار مناسب برای تولید آن به توافق برسم.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب سرمایه‌گذار، کارگردان را مشخص می‌کنم. "وقتی همه می‌ترسیم" از مضمونی اجتماعی و طنز برخوردار است. این فیلم طبقات مختلف جامعه را مورد ارزیابی و روانشناسی قرار می‌دهد. در نگارش فیلمنامه تلاش کرده‌ام زندگی شهرنشینی مردم جامعه که بخصوص در این 20 سال با رشد آپارتمان‌نشینی تعریف تازه‌ای پیدا کرده است را به نقد و چالش بکشم.

این تهیه‌کننده افزود: برای نگارش فیلمنامه تحقیقات بسیاری انجام دادم و امیدوارم که فیلم جذابی از کار درآید. سال‌ها است که مردم کلان شهرها با ترس از دیده شدن در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. سلولی دور خود کشیده و مثل کسی که در یک جزیره دورافتاده زندگی می‌کند در پیله خود گرفتارند.

تسلیمی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "پاتو زمین نذار"، "پرنده آهنین"، "پرنده کوچک خوشبختی" و "خبرچین" را نوشته و فیلم‌های سینمایی "زندان زنان"، "عشق شیشه‌ای" و "میکس" را تهیه کرده است.

