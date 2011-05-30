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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۱

با موضوع زندگی شهری/

تسلیمی "وقتی همه می ترسیم" را تهیه‌ می‌کند

تسلیمی "وقتی همه می ترسیم" را تهیه‌ می‌کند

سیروس تسلیمی قصد دارد فیلمنامه "وقتی همه می‌ترسیم" را بر اساس فیلمنامه‌ای از خود تهیه کند.

تسلیمی در این‌ باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی ساخت فیلم سینمایی "وقتی همه می‌ترسیم" را آغاز کنم. فیلمنامه این فیلم را نوشته‌ام و امیدوارم بتوانم با سرمایه‌گذار مناسب برای تولید آن به توافق برسم.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب سرمایه‌گذار، کارگردان را مشخص می‌کنم. "وقتی همه می‌ترسیم" از مضمونی اجتماعی و طنز برخوردار است. این فیلم طبقات مختلف جامعه را مورد ارزیابی و روانشناسی قرار می‌دهد. در نگارش فیلمنامه تلاش کرده‌ام زندگی شهرنشینی مردم جامعه که بخصوص در این 20 سال با رشد آپارتمان‌نشینی تعریف تازه‌ای پیدا کرده است را به نقد و چالش بکشم.

این تهیه‌کننده افزود: برای نگارش فیلمنامه تحقیقات بسیاری انجام دادم و امیدوارم که فیلم جذابی از کار درآید. سال‌ها است که مردم کلان شهرها با ترس از دیده شدن در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. سلولی دور خود کشیده و مثل کسی که در یک جزیره دورافتاده زندگی می‌کند در پیله خود گرفتارند.

تسلیمی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "پاتو زمین نذار"، "پرنده آهنین"، "پرنده کوچک خوشبختی" و "خبرچین" را نوشته و فیلم‌های سینمایی "زندان زنان"، "عشق شیشه‌ای" و "میکس" را تهیه کرده است.
 

کد مطلب 1323649

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