به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از مقام استاد دکتر ناصر کاتوزیان از ساعت 16 روز سه شنبه 10 خرداد در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم به همت انجمن علمی - دانشجویی حقوق دانشگاه تهران برگزار می شود و جمعی از استادان و حقوقدانان برجسته در این مراسم شرکت دارند.

دکتر موسوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر حسین‌آبادی و دکتر جعفری‌تبار از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و دکتر یوسف‌زاده قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در این مراسم حضور خواهند داشت.

دکتر کاتوزیان نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که بیش از چهل کتاب را از سال 1360 منتشر کرده است. وی نوآوری هایی مانند تدریس و نگارش مقدمه علم حقوق، واکاوی سرشت حقوقی دیه، بازنگری در ارث بردن زن از دارایی شوهر و لزوم در خور پیش بینی بودن ضرر را در قوانین حقوقی کشور به وجود آورده است.