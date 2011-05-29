شورای مرکزی جدید انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی صنفی حدود ساعت 20 با حضور 185 نفر از اعضای انجمن رسمیت یافت. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون پاره‌ای از مسائل و مشکلات صنفی و حرفه‌ای، داوود رشیدی به عنوان رئیس شورای مرکزی قبلی گزارشی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه علیرضا خمسه در مقام بازرسی شورای مرکزی پیشین در تأیید گزارش مالی مطالبی را عنوان کرد و سپس، در پی انتخاب ریاست سنی و هیئت رئیسه، انتخابات رسما آغاز شد و تا پس از ساعت 24 ادامه یافت.

پس از شمارش آرا و تایید رئیس، هیئت رئیسه و ناظرین محترم جلسه نتیجه انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی و هیئت بازرسین انجمن بازیگران سینمای ایران به ترتیب اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام شد، اعضای اصلی شورای مرکزی: مریلا زارعی، داود رشیدی، علی دهکردی، رامبد جوان، حبیب دهقان‌نسب، فریبا کوثری، حبیب رضایی.

اعضای علی‌البدل شورای مرکزی: مهدی میامی، داریوش اسدزاده، فریده سپاه منصور. هیئت بازرسان: بازرس اصلی علیرضا خمسه، بازرس دوم پانته‌آ بهرام و بازرس سوم مهناز افشار.

شورای مرکزی جدید پس از برگزاری نخستین جلسه، انتخاب رئیس و مسئولیت‌های دیگر را انجام خواهد داد که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.