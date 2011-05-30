به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی که پیش از این قصد داشت در سال 88 با نمایش "آنتیگون" در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور پیدا کند این بار قصد دارد با نمایشنامهای نوشته نغمه ثمینی پس از سالها دوری به عرصه کارگردانی تئاتر باز گردد. به همین خاطر طرحی با نام "قصه عشق ننه سرما و عمو نوروز" را اسفندماه امسال در تالار وحدت به صحنه میبرد.
البته قرار بود زمستان سال گذشته فتحی این نمایش را در تالار وحدت به صحنه برده و سپس در جشنوارهها و عرصههای بینالمللی نیز اجرا کند که این امر میسر نشد. کارگردان فیلمهای "کیفر"، "ازدواج به سبک ایرانی" و "پستچی سه بار در نمیزند" نمایش "قصه عشق ننه سرما و عمو نوروز" را که برگرفته از آیینها و سنتهای ایرانی پس از 18 سال دوری از عرصه تئاتر به صحنه میبرد.
این نمایش که دارای تعداد بازیگر بالایی است قرار است زمستان 90 و بهار 91 در تالار وحدت اجرا شود. احتمال اجرای این اثر در عرصهها و جشنوارههای بینالمللی در سال 91 هم وجود دارد. نغمه ثمینی که در این اثر نمایشی با فتحی همکاری دارد از جمله نمایشنامه نویسان برجسته تئاتر ایران است که آثار متعددی از وی در عرصه تئاتر حرفهای ایران اجرا شده است.
حسن فتحی سال 72 نمایش "در خیابانهای سرد شهر" را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.
نظر شما