به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازدید بازرسان AFC از امکانات باشگاه های لیگ برتر ایران، 5 ورزشگاه بهشتی بوشهر، تختی آبادان، تختی اهواز، دستگردی تهران و رجایی قزوین فاقد استانداردهای مورد نظر AFC برای برگزاری مسابقات بین المللی معرفی شدند.

بر اساس اعلام بازرسان AFC این باشگاه ها تا آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (11 مرداد) فرصت خواهند داشت تا برای رفع نواقص موجود اقدام کنند و گزارش تکمیل ورزشگاه های خود را به AFC اعلام کنند.

جداسازی مبادی ورودی و خروجی بازیکنان، تماشاگران، خبرنگاران و عکاسان رسانه های گروهی، نداشتن اتاق های تخصصی و استاندارد برای نمونه گیری دوپینگ ، کنفرانس خبری ، پزشکی و ... از جمله مشکلات 5 ورزشگاه لیگ برتر ایران عنوان شده است.

فرستادگان ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازدید خود از باشگاه‌های لیگ برتری ایران که از 26 اردیبهشت ‌ماه آغاز شد و دو هفته به طول ‌انجامید در راستای امتیازدهی به تیم‌های لیگ فوتبال ایران و تعیین سهمیه کشورمان درلیگ قهرمانان آسیا تا سال2014 صورت گرفت.