به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده بعد ازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: خراسان رضوی در زمینه کمیت تولید مشکلی ندارد و تولیدات استان از جایگاه مطلوبی در کشور برخوردار است.

وی اظهار داشت: برای حفظ جایگاه محصولات استانی در کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه باید در زمینه کیفیت محصولات تولیدی استان تحول به وجود آید.

صفرزاده با بیان اینکه راه برون رفت از مشکلات کنونی صادرات تحول در تولید است، اظهار داشت: باید در زمینه بازاریابی برای صادرات تلاش جدی تر و اقدامات موثرتری انجام شود.

وی تصریح کرد: در راستای برطرف کردن موانع صادرات، به صادرکنندگان توجه ویژه ای خواهیم داشت و از صادراتی که جایگاه ایران را در بازارهای جهانی متزلزل کند جلوگیری خواهیم کرد.

وی گفت: باید در سال جهاد اقتصادی با صادرات محصولات غیرنفتی به سمت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری که عدم وابستگی به نفت است به صورت جدی گام برداریم.