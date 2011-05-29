به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی پیرامون سفر احتمالی وزیر امورخارجه به عربستان سعودی گفت: همانگونه که وزیر خارجه، مسئولین منطقه ای و سخنگوی وزارت خارجه در جلسات متعدد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده اند، وزیر امور خارجه در گذشته و هم اکنون هیچ برنامه ای برای سفر به عربستان سعودی در دست اقدام نداشته و ندارد.

قشقاوی با توجه به سرعت تحولات در منطقه و ضرورت رصد مستمر حوادث این کشورها افزود: طبعا دستگاه دیپلماسی کشور از هر نقطه نظر سازنده و عملیاتی صاحب نظران و اصحاب رسانه که متضمن منافع و مطالبات ملت های مسلمان منطقه باشد، استقبال می کند. البته تحقق این امر مهم مستلزم کاهش انتقادات و توجه به پیشنهادات روشن و مسئولانه است.

وی گفت: این روزها در تمامی کشورهای درگیر با این حوادث، اتاق فکرهای متعددی در حوزه های دولتی، پارلمانی ، پژوهشی، رسانه ای و سازمان های مردم نهاد تشکیل شده است که ضمن رصد روزانه تحولات و حوادث منطقه به ارائه پیشنهادات به دست اندرکاران می پردازند.

وی در پایان گفت: دیپلمات های ما نیز در این خصوص "سیراب انتقاد" ولی "تشنه پیشنهاد" هستند.