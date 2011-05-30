بررسی آسیب های اجتماعی باید از دستگاه های اجرایی آغاز شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمد غفاری عصر یکشنبه در دومین جلسه کار گروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از عملکرد نامناسب برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی باید در جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: تلاش برای شناسایی آسیب های اجتماعی و غفلت های مدیریتی که منجر به ایجاد برخی مشکلات در جامعه شده امری ضروری و لازم است.

وی اظهار کرد: در همین راستا کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی خراسان رضوی 5 کمیسیون را تشکیل داده است.

غفاری یادآور شد: جامعه ما یک جامعه اسلامی است لذا این امر تلاش ما را برای شناسایی آسیب ها و معضلات اجتماعی دو چندان می کند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه مردم کشورمان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی های لازم در خصوص آسیب های اجتماعی صورت گرفته بتوانیم در این زمینه موفق و درست عمل کنیم.

غفاری کمیسیون کسب روزی حلال، کمیسیون ارتقای نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و اوقات فراغت و کمیسیون تقویت وحدت و همبستگی ملی را چهار کمیته ای عنوان کرد که تاکنون به تصویب این کارگروه رسیده است.

وی در خصوص وظایف چهار کمیسیونها گفت: شناخت نسبت به آسیب های اجتماعی و شناسایی عوامل آسیب های شناخته شده از جمله وظایف اولیه هر کمیته در حوزه محول شده به آن است.

غفاری رویکرد کمیسیون ها را در سال جاری اجرای تحول اجتماعی فرهنگی دانست و افزود: دومین هدف ما اجتماعی بودن و مشارکت مردمی سومین رویکرد در اجرای این طرح است.

وی خواستار دعوت از کارشناسانی که در بطن مردم بوده و در خصوص آسیب های اجتماعی صاحب نظر هستند شد.