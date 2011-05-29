به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی گفت: بعد از اصلاح قانون مواد مخدر، اقدامات بسیار خوب و موثری از سوی دستگاه قضایی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر انجام شده است.

وی با اظهار رضایتمندی از هماهنگی و تعامل بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، تصریح کرد: با اصلاح قانون مواد مخدر، برخورد و مجازات با قاچاقچیان و عناصر اصلی مواد مخدر، شدت یافته است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در خصوص اعمال قانون برای توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی نیز به خبرنگار ما گفت: در این خصوص مذاکراتی با دستگاه قضایی داشته ایم و پرونده عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر صنعتی هم اکنون در محاکم در حال رسیدگی است و در آینده نزدیک، شاهد مجازات قاچاقچیان شیشه همانند سایر مواد مخدر خواهیم بود.



حسین آبادی یادآور شد: اعمال قانون و برخورد شدید با عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر در استان های شرقی بسیار موثر بوده است،.

وی، با بیان اینکه، امیدواریم دستگاه قضایی، برخورد با عاملان مواد مخدر صنعتی را در تهران نیز شدت دهد، افزود: با تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان تهران و البرز، تعدادی لابراتوار و آشپزخانه های خانگی مواد مخدر صنعتی کشف و عوامل اصلی نیز در اختیار محاکم قضایی قرار داده شده اند.



این مقام انتظامی، خاطرنشان کرد: امیدواریم دستگاه قضایی رسیدگی به این پرونده ها را در دو استان، فوق همانند سایر استان های دیگر سرعت داده و شاهد برخورد شدید این دستگاه با دستگیر شدگان این پرونده ها باشیم.