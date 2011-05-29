به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: نظارت و کنترل بازار از مهمترین وظایف سازمان بازرگانی است که با جدیت انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش منطقی و کنترل شده قیمت بسیاری از کالاها با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: سواستفاده برخی افراد حقیقی و حقوقی به بهانه افزایش قیمت جهانی چند قلم کالا اجحاف در حق مصرف کنندگان است.

منصوری اظهار داشت: سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در افزایش قیمت، کمیت و کیفیت کالا به شدت برخورد می کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان بیان کرد: افزایش قیمتها عمومیت ندارد و افزایش چند قلم کالا پیرو افزایش قیمتهای جهانی آن کالاها بوده است.

منصوری گفت: با تمهیدات دولت و همکاری تشکل‌های صنفی، صنعتی و مردم بازار به خوبی مدیریت شده و در صورت نیاز سازمان بازرگانی از ذخایر خود برای تنظیم بازار استفاده می‌کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان یادآور شد: مردم استان سمنان برای پیگیری هرگونه شکایات اقتصادی خود می‌توانند با تلفن 124 سازمان بازرگانی این استان تماس بگیرند.